Agnieszka Włodarczyk z miesięcznym synem wyjedzie z Polski? "Wybraliśmy w końcu destynacje"

W życiu Agnieszki Włodarczyk ogromne zmiany. Niedawno po raz pierwszy została mamą. Macierzyństwo to dla niej ogromne wyzwanie, jednak to nie powstrzymało ją od kolejnych życiowych rewolucji. Właśnie zapowiedziała, że wraz z Robertem Karasiem i małym Milankiem wyjeżdżają z Polski! Dokąd chcą uciec świeżo upieczeni rodzice? Czy to zmiana na stałe? Sprawdźcie szczegóły.

Agnieszka Włodarczyk nie chce mieszkać w Polsce?

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś na początku lipca przywitali na świecie swojego pierwszego synka. Aktorka i jej ukochany zakomunikowali, że wybrali dla niego rzadkie imię Milan. Zależało im na tym, aby było niepowtarzalne. Imię Milan mocno spodobało się Małgorzacie Rozenek i Radosławowi Majdanowi, która zażartowała, czy można w skrócie do niego mówić "AC" w nawiązaniu do ulubionej drużyny piłkarskiej Radka, co mocno zirytowało internautów, chociaż sama Agnieszka Włodarczyk stanęła w obronie koleżanki.

Zbliżające się narodziny synka były powodem, dla którego Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wrócili z wyspy Gili Air, na której już zdążyli się zadomowić. Aktorka i jej ukochany wyjechali tam, aby przeczekać pandemię. Początkowo Agnieszka deklarowała, że dopóki sytuacja w branży artystycznej się nie zmieni i nie ruszą kina oraz teatry, nie mają zamiaru wracać do Polski. Jednak gdy okazało się, że aktorka spodziewa się dziecka oboje zdecydowali, że powrót do kraju będzie bardziej komfortowy dla przeżywania ciąży i bezpieczny dla mamy i dziecka.

Opowiem wam (...) o mojej wizycie u lekarza na Lombok. Taką wizytę zapamiętam do końca życia, dlatego że tutaj już nigdy nie przytrafi mi się przygoda pt. "Chcę jechać do lekarza", więc najpierw muszę wsiąść na łódkę, a później dojechać taksówka dwie godziny do szpitala. Było zupełnie inaczej niż w Polsce – tłumaczyła jakiś czas temu

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś planują wyjazd! Gdzie?

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś pierwszy trymestr ciąży spędzili w Indonezji. Aktorka, po krótkim czasie w Polsce i zaledwie miesiąc po narodzinach małego Milana, zdradziła, że planuje kolejny wyjazd z Polski. Zazwyczaj świeżo upieczeni rodzice boją się wypraw z maleństwem, ale nie w przypadku Agnieszki Włodarczyk i jej ukochanego:

Nie będę ukrywać, że planujemy uciec od zimy w Polsce. Wybraliśmy w końcu destynacje, chociaż pomysłów było sporo. Główne założenia wyjazdowe to:

-W miarę wysoka temperatura jak na zimę i dużo słonecznych dni

-Dobre miejsce do treningów Roberta

-Cywilizowane szpitale- odpukać?

- Mili ludzie

-Dobra kuchnia

- Wynajem domu nie za miliony monet ( Pod tym względem Gili nas rozpieściło?)

Oczywiście wszystko może się szybko zmienić, u nas to normalne, ale póki co miejsce mamy ustalone. Ciekawe czy się domyślacie gdzie – napisała

Ta deklaracja nie zdziwiła fanów aktorki, którzy już przywykli do jej częstych podróży Przy okazji pod postem spekulują, gdzie tym razem się uda:

- Mallorca?

- Czarnogóra?

- Pewnie Gili Air

- Brzmi jak Włochy

- Madera?

- To pewnie Turcja. Nigdzie takiej świetnej opieki medycznej nie znajdziecie. A zabezpieczeniem dodatkowym to już luksusy. Zima ciepła na południu kraju. Tylko 2.5h drogi - piszą internauci.

Aktorka nie odpowiedziała jeszcze na te komentarze i nie zdradziła szczegółów wyjazdu. Na razie trzyma fanów w napięciu. Zdradzi to dopiero zimą?

Agnieszka Włodarczyk na początku ciąży przez trzy miesiące przebywała na egzotycznej wyspie. Pod koniec stycznie tego roku wróciła do kraju i poinformowała, że spodziewa się dziecka, a już kilka tygodni później była na kolejnych wakacjach z Robertem Karasiem. Także to nie pierwszy dłuższy wyjazd pary.

agnieszkawlodarczykofficial/Instagram

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś na początku lipca zostali rodzicami. Mały Milan kilka dni temu skończył miesiąc. Aktorka chętnie relacjonuje pierwsze tygodnie w roli mamy. Nie ukrywa tego, że jest ciężko i stara się pokazywać prawdziwe macierzyństwo, nawet jeśli jest dalekie od instagramowych ideałów.