Agnieszka Szulim zawsze należała do grona szczupłych osób. Ostatnio jeszcze mocniej dba o swoją sylwetkę i wraz z siostrą swojego ukochanego Piotra Woźniaka Staraka, Julią, zaczęła uczęszczać na treningi z Ewą Chodakowską. Przypomnijmy: Szulim ćwiczy razem z siostrą Staraka. Chodakowska pokazała ich zdjęcie po treningu

Na ramówce TVN nie mogliśmy nie zapytać Agnieszki, jak znosi ciężkie treningi z Ewą. Okazuje się, że gwiazda TVN od dawna z nią ćwiczyła, ale przez youtuba. Teraz w końcu się zmotywowała. Jest zachwycona Chodakowską, ale szczerze przyznaje, że podczas treningów daje jej ostry wycisk:

Staram w ogóle pamiętać o zdrowym odżywianiu i poćwiczyć od czasu do czasu, a najchętniej - dość często. Z Ewą ćwiczyłam do tej pory na youtubie, bo ja bardzo lubię z nią ćwiczyć na youtubie, a teraz tak przymierzałam się do tych ćwiczeń na żywo od pewnego czasu, teraz jestem zmotywowana i zaczęłam. To nie będzie jednorazowa sprawa, mnie się bardzo podoba, bo to jest duży wycisk. To są trudna zajęcia. I przez te 60 minut szczerze jej nienawidzę, ale po - jestem zachwycona. - mówi nam Agnieszka