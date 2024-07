Agnieszka Szulim już od wielu lat związana jest z show-biznesem. Prezenterka prowadzi program "Na językach", a od września będzie prowadzić nowe show w stacji TVN "Aplauz Aplauz". Sama gwiazda w rozmowie z nami przyznała, że będziemy mogli zobaczyć ją z zupełnie innej strony. Zobacz: Agnieszka Szulim pokaże w nowym show TVN nieznaną twarz WIDEO

Okazuje się jednak, że Agnieszka Szulim marzy o kompletnie innej tematyce niż show-biznes. Gwiazda TVN w rozmowie z Newseria.pl zdradziła, że marzy o pracy z politykami. Dziennikarka będąc jeszcze na studiach chciała w przyszłości zastąpić Monikę Olejnik.

Moim marzeniem było zastąpienie Moniki Olejnik. Pracę dyplomową pisałam o wywiadach z politykami i moją specjalizację na dziennikarstwie robiłam właśnie na ten temat . I tak sobie czasem myślałam, że może tam skończę, taki był przynajmniej plan i po to poszłam do Polskiego Radia. Dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Myślę więc, że nigdy w życiu nie będę już robiła wywiadów z politykami. Chyba że będę dużo starsza, wszyscy zapomną, że pracowałam w show-biznesie i wtedy się uda .

A z jakim politykiem Agnieszka Szulim najchętniej przeprowadziłaby wywiad? Z Barackiem Obamą!

To by było takie miłe spotkanie. Polityka amerykańska jest bardzo ciekawa, jestem wielką fanką serialu „House of Cards”, serialu „Skandal” również. Oba opowiadają o amerykańskich prezydentach.