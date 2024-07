Reklama

Jakiś czas temu Agnieszka Szulim pojawiła się na jednej z medialnych imprez w ciekawej stylizacji. Prosty look, z czarnymi spodniami i białą koszulą uzupełniła kamelowym płaszczem. Do tego delikatny makijaż i torebka w stylu Chanel.

Agnieszka Szulim do swojego looku dodała granatowe botki na słupku. Ekstrawagancki dodatek pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji Kazar. Koszt takich bucików to ok. 629 złotych. Jak wam się podobają?

