Dziś wieczorem w Warszawie odbędzie się absolutne wydarzenie sezonu - Gala Flesz Fashion Night, która jednocześnie będzie imprezą urodzinową magazynu "Flesz". Pojawi się na niej cała show-biznesowa śmietanka, a atrakcji z pewnością nie zabraknie. Przypomnijmy: Urodziny Flesza: Dzisiaj najważniejsza impreza roku pełna gwiazd!

Na galę odbywającą się w Muzeum Narodowym przybędzie również Agnieszka Szulim. Dziennikarka jest ostatnio bohaterką afery, którą wywołał materiał o wypadku Dody wyemitowany w jej programie. W internecie zawrzało, a pod adresem dziennikarki kierowano anonimowo wiele mocnych słów i... gróźb. Najwyraźniej niektóre z nich Agnieszka potraktowała bardzo poważnie.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, na dzisiejszej imprezie Szulim pojawi się w towarzystwie ochroniarza. Czy będzie pozował razem z gwiazdą? Tego nie wiadomo, ale pewne jest, że ochroniarz będzie doglądał bezpieczeństwa Agnieszki podczas imprezy. Pytanie tylko czy rzeczywiście ochrona będzie potrzebna. Jak udało nam się ustalić na imprezie nie pojawi się Doda, która wciąż dochodzi do siebie po wypadku.

- Doda jest wierną czytelniczką "Flesza" i bardzo ceni imprezy tego magazynu. Ale aktualnie jej stan nie pozwala na to, by mogła pojawiać się na jakichkolwiek wydarzeniach publicznych. Pojawia się tylko wtedy, gdy zobowiązuje ją do tego kontrakt. To i tak dla niej duży wysiłek. Dlatego na pewno nie pojawi się ani dzisiaj ani w ogóle w ciągu najbliższych tygodni. Musi wydobrzeć i wrócić do formy, co na pewno nie nastąpi zbyt szybko - mówi przyjaciel Dody w rozmowie z afterparty.pl