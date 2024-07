Agnieszka Szulim na 9. urodzinach ESKA Rock

1 z 8

Wczoraj w Warszawie swoje 9. urodziny świętowała ESKA Rock. Na imprezie pojawiło się kilka gwiazd oraz nie zabrakło nazwisk związanych z radiostacją. Wśród gości pojawili się m.in. Agnieszka Szulim i Czesław Mozil reprezentujący audycję "Zwolnienie z W-F". Niestety wśród nich zabrakło Kuby Wojewódzkiego.

Szulim znalazła jednak patent na to, aby dziennikarz był obecny na imprezie. Na wieczór założyła koszulkę z jego podobizną. W ten sposób Wojewódzki w pewnym sensie świętował urodziny swojej stacji.

Agnieszka do koszulki dobrała skórzane legginsy, ciepłe kozaki i torebkę z frędzlami w stylu boho. Taki luźny rockowy styl idealnie pasuje do jej urody i osobowości. Oprócz tego dziennikarka zaprezentowała nowy manikiur. Tym razem na paznokciach miała czaszki łudząco podobne do tych z loga trasy Dody "Fly High Tour".

