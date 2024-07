Agnieszka Szulim nawet w wakacje nie może narzekać na brak obowiązków. Prezenterka TVN przygotowuje się do nowych sezonów swoich programów, a w weekendy pojawia się jako prowadząca "Dzień dobry Wakacje". To właśnie ona po każdym wydaniu jest najchętniej fotografowaną gwiazdą, która pojawiła się w odcinku. Za każdym razem Agnieszka prezentuje się w najnowszych trendach, podkreślając przy tym szczupłą sylwetkę. Przypomnijmy: Co się stało z Agnieszką Szulim? Gwiazda jest niepokojąco chuda

Agnieszka była jednym z najjaśniejszych punktów wczorajszej konferencji zorganizowanej przez TVN na której przedstawiono ofertę stacji na sezon jesienny. Szulim zachwyciła w stylizacji za 15 tysięcy złotych, która podobnie jak wcześniejsze - idealnie pokreśliła, to co ma najlepsze. Zapytana o dietę, odpowiedziała, że najważniejszy jest wysiłek fizyczny:



Dużo się ruszam ostatnio i rzeczywiście bardzo pilnuję tego co jem. Zmieniłam dietę kompletnie. To jest proste - trzeba się zdrowo odżywiać, może nie pakować w siebie za dużo węglowodanów, może jakieś inne rzeczy. Warzywa też, owoce też, ale też ostrożnie, bo cukry proste... No i się ruszać przede wszystkim - ja nie tylko na rowerze, ja w ogóle się dużo ruszam. Są różne rzeczy, ale wysiłek fizyczny chociaż przez dwadzieścia minut, żeby był codziennie. - wyznała w rozmowie z Plotek.pl



