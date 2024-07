Kariera Agnieszki Sienkiewicz nabrała rozpędu po wygranej w "Tańcu z gwiazdami". Aktorka otrzymała kilka propozycji, ale w jednym z wywiadów wyznała, że najbardziej chciałaby się spełnić w roli matki. Zobacz: Marzenia Sienkiewicz o macierzyństwie hamował partner

Gwiazda niewiele zdradza ze swojego życia prywatnego. Ostatnio jednak opowiedziała w "Show" co nieco o swojej przeszłości. Okazuje się, że seksowna aktorka w młodości była klasyczną chłopczycą i lubiła grać w piłkę z kolegami. Zdarzało się jej nawet uczestniczyć w bójkach. Sienkiewicz zdradziła również, jakich imała się prac w młodości. Najmilej wspomina tę w smażalni ryb:

Jako nastolatka pracowałam w smażalni ryb nad jeziorem. Do mojej miejscowości przyjeżdżała co roku grupa tancerzy. Tak poznałam Krzyśka Hulboja, któremu do dzisiaj przypominam, jak podawałam mu rybę z frytkami.