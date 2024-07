Agnieszka Radwańska wygrała finał! I to w jakim stylu! Nasza najlepsza tenisistka rozniosła Szwajcarkę Belidę Bencic w dwóch setach (6:2, 6:2). Były momenty, gdy Bencic minimalnie prowadziła, ale Agnieszka szybko odzyskiwała prowadzenie i udowadniała, że jest nie do pokonania. Agnieszka Radwańska pokazała, że naprawdę jest najlepszą wizytówką naszego kraju:) Jak podaje sport.pl Agnieszka Radwańska skomentowała mecz: "Jestem szczęśliwa, grałam dzisiaj swój najlepszy tenis. To był finał, tutaj trzeba walczyć o każdą piłkę, aby zwyciężać. W Tokio czuję się świetnie i lubię tu wracać".

Reklama

Rzeczywiście było widać, że Agnieszka Radwańska czuje się świetnie w Japonii - cały turniej WTA Tour był jej popisem - nie straciła w nim żadnego seta!

Pula nagród w Tokio wynosiła milion dolarów. Mamy nadzieję, że teraz w ramach wypoczynku Agnieszka Radwańska pójdzie na długie zakupy :).

Zobacz także

Gratulujemy Agnieszce!

East News

Agnieszka Radwańska z trofeum w Tokio. Puchar - jak widać - w stylu orientalnym :).

Reklama