Agnieszka Radwańska przegrała z Sereną Williams w półfinale Australian Open 0:6, 4:6. Tym samym Polka nie awansowała do pierwszego w karierze finału Australian Open.

Po pierwszych sukcesach na początku 2016 roku w finale turnieju WTA, przyszła pora na porażkę. Liderka rankingu WTA i broniącą tytułu w Melbourne, Serena Williams skutecznie zatrzymała Agnieszkę Radwańską w drodze do finału. Williams zaprezentowała najwyższą formę i od początku spotkania posyłała w kierunku Polki potężne uderzenia. Agnieszka jednak nie dała się całkowicie poddać Williams i przez moment udawało jej się nawet zagrozić najlepszej tenisistce świata. Niestety kluczem do zwycięstwa Williams była słabsza dyspozycja serwisowa Radwańskiej, która ostatecznie doprowadziła do wygranej Amerykanki. Tym samym gwiazda tenisa awansowała do swojego 26. wielkoszlemowego finału. Serena Williams jest sześciokrotną mistrzynią tego turnieju. W finale zamierzy się z Andżeliką Kerber.

Agnieszka Radwański zazwyczaj bardzo przeżywa przegrane spotkania, ale tym razem nie załamała się po porażce w półfinale. Gratulowała Serenie zwycięstwa i zrobiła sobie z nią kilka zdjęć.

Agnieszka Radwańska w półfinale Australian Open.

Polka przegrała z Sereną Williams.

Serena powalczy o zwycięstwo w finale z Andżeliką Kerber.

