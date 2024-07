Nie cichną echa po wtorkowym meczu Real Madryt-Bayern Monachium. Drużyna Roberta Lewandowskiego przegrała 4:2 i tym samym odpadła z Ligi Mistrzów. Do takiego wyniku mógł przyczynić się sędzia pochodzący z Węgier, który m.in. nie odgwizdał spalonego po golu Cristiano Ronaldo. Obok postawy Viktora Kassaia nie przeszedł obojętnie menadżer Roberta Lewandowskiego, który dodał na Twittera afisz spektaklu "Idiota" i napisał:

Reklama

Zaraz po meczu sztuka o sędzim z Węgier weszła na afisze.

Cezary Kucharski o sędzim podczas meczu Real Madryt-Bayern Monachium

Robert Lewandowski też nie krył swojego niezadowolenia z wyniku. Jak podała hiszpańska telewizja "La Sexta" polski napastnik i dwóch kolegów z drużyny podobno wtargnęło do szatni sędziego i w kilku obraźliwych słowach powiedzieli mu, co sądzą na temat jego pracy. Bayern Monachium postanowił odnieść się do tych spekulacji. Przedstawiciele klubu zdementowali te informacje i ucięli wszelkie plotki sugerujące, że musiała interweniować ochrona. UEFA zaznaczyła, że nie zostały wszczęte żadne procesy dyscyplinarne. Z kolei Bayern Monachium zapowiedział, że rozważy to, czy nie wytoczyć procesów mediom, które opisały ten nieprawdziwy incydent.

Robert Lewandowski również w krótkim wywiadzie wyznał, że czuje ogromny niedosyt. Zwłaszcza, że jego drużyna już tak daleko zaszła. Niewątpliwie to duże rozczarowanie dla zawodników. Cezary Kucharski również nie zgadza się z decyzjami sędziego i ostatecznym wynikiem meczu.

Zobacz: Mimo przegranej z Realem, Robert Lewandowski ma ogromne powody do radości!

Zobacz także

Cezary Kucharski podsumował sędziego z Węgier

Robert Lewandowski też był oburzony decyzjami sędziego

East News