Księżna Diana zginęła w tragicznym wypadku samochodowym, kiedy uciekała przed paparazzi. Miało to miejsce w sierpniu 1997 roku. Do tej pory jej śmierć owiana jest tajemnicą - pojawia się wiele teorii spiskowych (To nie był zwykły wypadek?! Ciąża, zamach, tajemniczy fiat... Poznaj 5 teorii spiskowych na temat śmierci księżnej Diany!), kto mógł być współodpowiedzialny za śmierć księżnej Diany.

Agata Młynarska o księżnej Dianie. Co zawdzięcza jej księżna Kate?

W rozmowie z Party.pl Agata Młynarska przyznała, że sama bardzo interesuje się rodziną królewską, ale największy podziw od zawsze wzbudzała w niej księżna Diana. Dlaczego tak bardzo ją ceni? I co ciekawe, co księżnej Dianie zawdzięcza... księżna Kate? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym wideo!

Księżna Diana - dziś miałaby 56 lat.

Co o rodzinie królewskiej powiedziała nam Agata Młynarska?