1 z 5

Dokładnie dzisiaj, 31 sierpnia mija 20 lat od tragicznej śmierci księżnej Diany. Księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w 1997 roku w Paryżu - Diana z ówczesnym partnerem, Dodim Al-Fayedem, wyjechała z luksusowego hotelu Ritz, a za nią pojechali paparazzi. Najprawdopodobniej flesze aparatów oślepiły kierowcę limuzyny Henry'ego Paula - mężczyzna stracił panowanie nad autem i uderzył nim w ścianę tunelu, którym jechali. Kierowca limuzyny i Dodi Al-Fayed zginęli na miejscu. Gdy przyjechała karetka, księżna Diana jeszcze żyła. Przewieziono ją do szpitala, ale tam niestety zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.

Więcej tutaj: Karol nigdy nie kochał Diany? "Ludzie pobierają się z miłości. Ale rodziny królewskiej to nie dotyczy"

Co ciekawe, w 2003 roku udało się dotrzeć do jednego z prywatnych listów księżnej Diany do swojego sekretarza. Napisała w nim, że jej śmierć była... ZAPLANOWANA! Przez kogo? I dlaczego zależało komuś na jej śmierci?

Co dokładnie znajdowało się w tym liście? Zobaczysz wszystko w naszej galerii!

Zobacz też: Księżna Diana: jak wyglądałaby dzisiaj?

Więcej: Taśmy księżnej Diany: książę Harry był wpadką?