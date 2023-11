1 z 10

Choć księżna Cambridge nigdy nie spotkała swojej teściowej, księżnej Diany, wiele z jej stylowych wyborów wydaje się mocno zainspirowanych stylem księżnej Walii.

Jako żona przyszłego króla Anglii, księżna Kate jest bezustannie porównywana do matki swojego męża. Zebraliśmy dla Was stroje Kate, które do złudzenia przypominają stylizacje księżnej Diany.

