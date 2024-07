Agata Duda w końcu zabrała głos publicznie! Pierwsza dama nagrała krótkie wideo, które pojawiło się na oficjalnym kanale prezydenta na YouTube. Niestety jej przemówienie nie dotyczy ostatnio głośnej sprawy, czyli ustawy aborcyjnej. Większa część kobiet w Polsce liczyła na to, że Agata Duda wstawi się za nimi i będzie działać przeciwko wprowadzeniu zakazu aborcji. Pierwsza dama jednak milczała aż do teraz. Co zatem jest tak ważne, że żona Andrzeja Dudy nagrała filmik? Chodzi o Europejski Tydzień Piłki Nożnej. Jest to największe wydarzenie promujące ten sport pośród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Agata Duda nie jest obojętna w tej kwestii i jak twierdzi mocno wspiera to przedsięwzięcie:

Gorąco pozdrawiam wszystkich zawodników, trenerów oraz wolontariuszy, którzy zaangażowali się w to chlubne przedsięwzięcie, największe na świecie wydarzenie promujące futbol wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy olimpiad specjalnych to wyjątkowi sportowcy. Moi Drodzy! Wasza rywalizacja to uosobienie idei olimpijskiej. Wiem, że medale i strzelone gole dają Wam ogromną radość, ale już sam udział w turnieju jest godny podziwu, powiedziała Agata Duda.

Co jeszcze powiedziała pierwsza dama? Posłuchajcie!

Agata Duda przemówiła na YouTubie.

Pierwsza dama długo nie zabierała głosu publicznie.