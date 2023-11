Ekspert do spraw emerytalnych wyznał "Super Expressowi" wprost, co czeka Agatę Dudę na emeryturze:

- Pięć lat bez dochodu i bez składek odprowadzanych do ZUS to ogromny ubytek kapitału emerytalnego, zwłaszcza dla kobiety. Pani prezydentowa Agata Duda po jednej kadencji spędzonej w Pałacu Prezydenckim, przechodząc na emeryturę w wieku 60 lat, będzie miała niewiele ponad 30 lat pracy, a przed sobą statystycznie około 25 lat życia na emeryturze. Ważne jest także to, że ten wyłom nastąpił mniej więcej w połowie życia zawodowego. Gdyby pracowała i odprowadzała składki, byłyby one przez więcej lat waloryzowane - powiedział.