Życie Agaty Dudy zmieniło się prawie trzy lata temu, gdy jej mąż Andrzej Duda został prezydentem Polski. Kadencja Dudy potrwa do 2020 roku. Wraz z objęciem przez niego urzędu, Agata Duda musiała zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia zawodowego i odejść z pracy w liceum w Krakowie, gdzie uczyła języka niemieckiego. Co teraz robi Agata Duda? Udziela się charytatywnie, towarzyszy mężowi w najważniejszych podróżach zagranicznych, organizuje różne wydarzenia dla dzieci w Pałacu Prezydenckim. Zdaniem ministra z kancelarii prezydenta, sytuacja pierwszej damy w Polsce jest dramatyczna. Dlaczego?

Agata Duda - jej sytuacja jest dramatyczna?

Rola Agaty Dudy sprowadza się do bywania na ważnych wydarzeniach w Pałacu Prezydenckim, podróżowaniu z mężem, wręczaniu nagród różnym organizacjom. Szczególnie bliskie jej sercu są dzieci, dlatego to właśnie im poświęca dużo czasu - pojawia się w domach dzieci, zaprasza chore dzieci do Pałacu, organizuje dla nich różne podróże. Pierwsza dama w Polsce nie może jednak podejmować żadnej pracy, dlatego nie ma więc własnego źródła dochodu. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera stwierdził, że już kiedyś pojawiły się plany stworzenia ustawy, która wprowadzałaby pensję dla pierwszej damy i jego zdaniem powinno się wrócić do tego pomysłu.

- Status pierwszej damy uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej, a żeby korzystać ze służby zdrowia, muszą być opłacane składki (...) Sytuacja pierwszej damy jest dramatyczna. W każdym normalnym państwie nie powinna mieć taka sytuacja miejsca, że nagle pierwsza dama jest wyłączona z systemu, nie istnieje w sensie prawnym - powiedział w programie "Onet Opinie" sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Minister podkreślił, że nie chodzi mu tylko o Agatę Dudę, ale również o jej poprzedniczki, które również musiały zrezygnować z pracy. Jolanta Kwaśniewska zawiesiła działalność swojej firmy, gdy jej mąż został prezydentem. Czy Waszym zdaniem Pierwsza Dama powinna otrzymywać pensję?

Czy sytuacja pierwszej damy w Polsce jest zła?

East News

