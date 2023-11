Głośno mówiono również o tym, że Agata Duda źle czuje się w roli Pierwszej Damy, a zmiana miejsca zamieszkania na Pałac Prezydencki, w ogóle jej się nie podoba. Prezydent RP przekonuje, że jest inaczej:

Agata jest nie tylko fantastyczną żoną, lecz także świetną pierwszą damą. Bardzo rzetelnie, godnie i z ogromną klasą pełni swoją funkcję, za co jestem jej ogromnie wdzięczny. Ale to nie tylko towarzyszenie mi przy uroczystościach oficjalnych, wymaganych protokołem. Jest też bardzo aktywna w działalności dobroczynnej, bierze udział w akcjach charytatywnych. ... Wiele rzeczy jest dla niej nowych, których wcześniej nie doświadczyła. Choćby z manipulacjami medialnymi. Moja żona nie może się pogodzić z tymi manipulacjami, które często widzi, to jej się nie mieści w głowie. Wątpliwym pocieszeniem jest to, że kiedy porozmawia z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych to widzi, że może być gorzej - czytamy.