Agata Duda zaliczyła małą wpadkę w Stanach Zjednoczonych (Agata Duda zgubiła but w USA, wpadka Agaty Dudy). Na jednym z wideo widać jak wchodzi do auta i... spada jej but! Cała sytuacja została zarejestrowana, możecie zobaczyć ją poniżej:

Pani Agata wyskakuje z butów. pic.twitter.com/k4ruMRCtnW — Roman Kozłowski ???????????????? (@bimbol_jg) 18 września 2018

Ta mała wpadka była szeroko komentowana w mediach. A sama Agata Duda za pomocą Kancelarii Prezydenta RP postanowiła ją skomentować... zdjęciem! Zobaczcie je w naszej galerii. My już teraz bijemy jej brawo za dystans do siebie! ;)

