Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski wrócą do siebie? Głos zabrał przyjaciel aktora!

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska podjęli bardzo ważną decyzję dotyczącą ich związku! Aktorska para spotyka się już od kilku miesięcy, ale teraz nastąpił przełom w ich relacjach - jak informuje "Na żywo" Ada i Mikołaj zamieszkali razem! Roznerski i Kalska bardzo dbają o swoją prywatność, rzadko pokazują wspólne zdjęcia i starają się nie mówić publicznie o swojej miłości. Tygodnik dotarł jednak do informacji, z których wynika, że w związku aktorów robi się coraz poważniej! Gdzie zamieszkali zakochani? Mikołaj Roznerski zamieszkał z Adrianą Kalską Według medialnych doniesień to Mikołaj Roznerski przeprowadził się do swojej ukochanej. Aktor zamieszkał u Adriany Kalskiej, która wynajmuje mieszkanie w Warszawie. Czy kolejnym krokiem zakochanych będzie ślub? Tego z pewnością życzą im wszyscy fani, którzy kibicują nie tylko ich serialowym bohaterom z "M jak miłość", ale również trzymają kciuki za ich związek w życiu prywatnym. Z Adrianą się znamy już dłuższy czas, znaliśmy się jeszcze zanim spotkaliśmy się na planie „M jak miłość” i nasza historia tak się rozwijała, rozwijała, aż po prostu rozwinęła się do tego momentu, w którym jesteśmy teraz- Roznerski mówił ostatnio w rozmowie z "Super Expressem. Jak widać, związek Ady i Mikołaja rozwinął się już na tyle, że para podjęła decyzję o wspólnym mieszkaniu! Gratulujemy! :) Zobacz także: DZIŚ JEST UWAŻANY ZA NAJBARDZIEJ PRZYSTOJNEGO POLSKIEGO AKTORA. A JAK W MŁODOŚCI WYGLĄDAŁ MIKOŁAJ ROZNERSKI? Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska zamieszkali razem. Aktor wprowadził się do mieszkania swojej ukochanej.