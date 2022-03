Adriana Kalska wbiła szpilę Mikołajowi Roznerskiemu? Opublikowała wymowny wpis

Adriana Kalska swoimi najnowszymi zdjęciami na Instagramie zaskoczyła nie tylko fanów, ale także swojego ukochanego Mikołaja Roznerskiego ! Aktorka zaprezentowała się w nowym kolorze włosów , a zmiana jest naprawdę radykalna! Z jej głowy zniknęła czerń, a pojawił się jasny blond. W sieci szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, a wśród nich nie zabrakło również wpisu od partnera gwiazdy. Co sądzi na temat metamorfozy swojej ukochanej? Zobacz także: Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski będą mieli dziecko? Jest komentarz gwiazdora "M jak miłość" Mikołaj Roznerski komentuje nowy kolor włosów swojej ukochanej Takiej zmiany nie spodziewał się nikt! Adriana Kalska, która od lat była wierna swoim czarnym włosom i nigdy nie eksperymentowała ze swoim wyglądem, pokazała się w blondzie (na potrzeby sekretnego projektu dla stacji TVN 7). Internauci aż nie mogli uwierzyć, że aktorka zdecydowała się na tak odważną zmianę. Chociaż oczywiście wszyscy zachwycają się niesamowitą urodą gwiazdy, to jednak większość internautów jest zdania, że do Adriany Kalskiej bardziej pasuje poprzednia fryzura. - Zdecydowanie lepiej w ciemnych 😍 - Piękna kobieta. Ale w ciemnych lepiej 😍 - Zdecydowanie lepiej w starszej wersji - piszą fani. Swój komentarz odnośnie zmiany w wyglądzie Adriany Kalskiej zamieścił również jej ukochany, Mikołaj Roznerski! Z jego wpisu można wywnioskować, że on sam jest zaskoczony metamorfozą swojej partnerki! - Ale jak ? Gdzie moja brunetka ?... ❤️ - napisał aktor. Podejrzewamy jednak, że Mikołaj Roznerski doskonale wiedział o tej zmianie, a jego wpis ma humorystyczny charakter. Niemniej jednak internauci dalej zastanawiają się, czy gwiazda rzeczywiście...