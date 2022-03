Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski znów razem? Spójrzcie tylko na to zdjęcie! 

W sieci pojawiło się niepokojące zdjęcie, na którym zapłakana Adriana Kalska przytula się do Mikołaja Roznerskiego! Co się stało? Fanów aktorki uspokajamy - to fotka z "M jak miłość". W najnowszym wpisie na Instagramie gwiazda serialu wspomina pracę na planie i trudne losy swojej bohaterki, Izy. Zobaczcie, co napisała gwiazda! Adriana Kalska wspomina Artura z 'M jak miłość" Wszyscy fani "M jak miłość" doskonale wiedzą, że serialowa Iza ma za sobą prawdziwy koszmar. Jedna z głównych bohaterek hitu TVP przez kilka lat była terroryzowana przez Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski). Psychopata nigdy nie pogodził się z tym, że Iza pokochała Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski). Skalski robił wszystko, żeby odzyskać Izę, a kiedy zrozumiał, że nigdy mu się to nie uda, postanowił ją zabić. Na szczęście kiedy Artur zaatakował Izę w pobliżu był Olek Chodakowski (Maurycy Popiel), brat Marcina. Jak już wiemy, Skalski nie przeżył tego spotkania. Teraz Adriana Kalska, która w "M jak miłość" wciela się w Izę, wspomina trudne chwile w życiu swojej bohaterki. Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie zapłakanej Izy, która przytula się do Marcina. #botowszystkoprzezkogo? #przezArtura 😜😅🤣 #morzełez #memories @mjakmilosc.official #pozdrawiamy @tomek_ciachorowski ❤️❤️❤️- napisała na Instagramie. Na zdjęcie i wpis aktorki zareagował Tomasz Ciachorowski oraz Mikołaj Roznerski, który w życiu prywatnym tworzy związek z Adrianą Kalską. - Mikołaj tęskni, Marcin nie tęskni 😜😂- napisał Mikołaj Roznerski. - No gagatek i psotnik z tego Artura 😉 (tęsknię)- skomentował Tomasz Ciachorowski. Wy również tęsknicie za serialowym Arturem? ;) Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez Adrianę Kalską! Zobacz...