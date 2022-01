W ostatnim czasie w mediach zaczęły się pojawiać nieoficjalne informacje o rozstaniu Adriany Kalskiej oraz Mikołaja Roznerskiego. Ze względu na zobowiązania zawodowe aktorzy podobno nie chcieli wcześniej dzielić się przykrą nowiną. Jednak fani, którzy uważnie obserwują ich na Instagramie, zauważyli, że coś jest nie tak. Doniesienia są dużym zaskoczeniem, ponieważ wszystko wskazywało na to, że po serii burzliwych związków Mikołaj Roznerski wreszcie odnalazł stabilizację u boku miłości życia. Choć para starała się chronić swoją prywatność, znów znalazła się w samym centrum uwagi.

Zaskakujące doniesienia o rozstaniu Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego przekazał jeden z portali. Redakcja powołała się na informatorów, którzy zdradzili szczegóły. Czy to już koniec związku aktorów? Sprawdźcie, czego się dowiedzieliśmy.

"M jak miłość": Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski nie są już razem?

Wiadomość o tym, że Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski mogą już nie być razem, pojawiła się na stronie Pudelek.pl. Redakcja otrzymała wiele wiadomości od fanów aktorów, którzy zasugerowali, że w ich związku dzieje się coś niedobrego. Czyżby wcześniejsze plotki o kryzysie, które co jakiś czas wracały do mediów, były prawdziwe? Jak przekazał portal, Adriana Kalska przestała już obserwować na Instagramie swojego partnera. Dobrze wiemy, że choć czasem to przypadek, to jednak często dzieje się tak w przypadku rozstania.

Z doniesień przekazanych przez serwis Pudelek.pl, który powołuje się na informatora, wynika, że zarówno Adrianie Kalskiej, jak i Mikołajowi Roznerskiemu bardzo zależało na tym, by media nie dowiedziały się o ich rozstaniu. Powodem są zobowiązania reklamowe, które para nadal musi wypełnić. Jeśli to prawda, aktorzy mają teraz na głowie kolejny problem.

Myślicie, że powracający kryzys doprowadził ostatecznie do rozstania gwiazd i plotki okażą się prawdziwe? A może fakt, że Adriana Kalska przestała obserwować Mikołaja Roznerskiego na Instagramie to tylko efekt ostrej kłótni? Możliwe, że już niedługo poznamy prawdę. Portal Pudelek.pl skontaktował się w tej sprawie z aktorami, jednak jak na razie artyści nie udzielili komentarza.

"M jak Miłość": Plotki o rozstaniu Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego to wielki szok

Biorąc pod uwagę deklaracje Mikołaja Roznerskiego, plotki o jego rozstaniu z Adrianą Kalską okazały się ogromnym szokiem dla fanów. Dotychczas aktor nie potrafił związać się na dłuższy czas. Wcześniej był w bliskich relacjach m.in. z Marceliną Zawadzką, Olgą Bołądź czy też Martą Juras. Z ostatnią z tych pań artysta ma syna. Wydawało się, że po poznaniu Adrianny Kalskiej jego życie stało się znacznie stabilniejsze. Sam powtarzał, że bardzo zależy mu na partnerce i tym, by "po prostu nic nie schrzanić".

W czerwcu ubiegłego roku pojawiły się spekulacje na temat ślubu Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego. Choć aktorzy nie chcieli ulegać presji otoczenia, to podobno sami wrócili do rozmów o weselu. Niektórzy podejrzewali, że Adriana Kalska być może zaszła w ciążę i stąd ten pośpiech. Biorąc pod uwagę wszystkiego te doniesienia, aktualne plotki o rozstaniu są dużym zaskoczeniem. Co prawda nigdy chętnie nie dzieliła się swoim życiem prywatnym, ale nie jest tajemnicą, że w ich związku nie brakowało napięcia.

Uważacie, że to jedno z kolejnych zawirowań w związku Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego? A może tym razem to rzeczywiście koniec ich relacji?