"M jak miłość": Praca na planie zbliży do siebie Adrianę Kalską i Mikołaja Roznerskiego?

Nie milkną echa po rozstaniu Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego. Choć para w ostatnim czasie nie rozmawiała na tematy prywatne z mediami, by uniknąć medialnej burzy, ostatecznie plotki zaczęły szaleć w sieci. Początkowo aktorzy nie odpowiadali na pytania dziennikarzy, jednak Adriana Kalska wreszcie postanowiła potwierdzić doniesienia. Opowiedziała też, co z jej zawodowymi zobowiązaniami, zdradzając, że widzowie nadal będą mogli oglądać ją i byłego partnera na ekranie i deskach teatru.

Choć nadal nie do końca wiadomo, jak twórcy serialu "M jak miłość" poradzą sobie z wątkiem Izy i Marcina, to wiadomo, że Adriana Klaska oraz Mikołaj Roznerski będą spotykali się na planie. Jaki to może mieć wpływ na ich relację? Czy jest szansa, by się do siebie ponownie zbliżyli? Pojawił się komentarz psycholog w tej sprawie.

"M jak miłość": Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski mogą się jeszcze do siebie zbliżyć?"

Gdy Adriana Kalska potwierdziła rozstanie z Mikołajem Roznerskim, fani zaczęli zastanawiać się, co dalej z ich wątkiem w serialu "M jak miłość". Widzowie, którzy śledzili historię Izy i Marcina, wiedzą, że nie brakowało w niej dramatycznych zwrotów. Chodakowscy przechodzili kryzys za kryzysem, a w ich relacji zaczęła dominować kłótnia. Wszyscy zastanawiali się, kiedy wreszcie bohaterowie się rozwiodą. Tymczasem scenarzyści przygotowali niespodziankę.

Okazało się, że Izie i Marcinowi udało się dogadać. Para zażegnała kryzys i wygląda na to, że będzie żyła długo i szczęśliwie. Jednak życie pisze własne scenariusze. Gdy na planie zapanowała zgoda, Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski zaczęli przeżywać trudny okres. To była jedna z ulubionych par polskiego show-biznesu, więc nic dziwnego, że wiele osób nadal ma nadzieję, że aktorzy mogą jeszcze do siebie wrócić. Czy praca na planie może mieć na nich dobry wpływ?

Na ten temat wypowiedziała się psycholog Maria Rotkiel. Specjalistka w rozmowie z redakcją "Super Expressu" przyznała, że łączenie zawodowego życia zaraz po rozstaniu może generować problemy. Już wcześniej pojawiały się doniesienia, według których Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski nie chcieli ujawniać prawdy o związku ze względu na zobowiązania. Zdaniem Marii Rotkiel jednak jest szansa, by oboje wyciągnęli z tego doświadczenia cenną lekcję.

Jeżeli są dobrymi aktorami i jeżeli nie żywią do siebie intensywnych, trudnych emocji to jest to możliwe. Jeżeli się szanują pomimo, że pewnie coś trudnego przeszli skoro się rozstali to nawet mogą potraktować to jako formę terapii... (...) Po rozstaniu ważne jest to, żeby umieć wybaczyć trudne rzeczy, co nie jest tożsame z zapomnieniem. Myślę, że szczególnie parze dobrych aktorów może to psychologicznie wyjść na dobre - powiedziała Maria Rotkiel na łamach "Super Expressu".

Jednak to, jakie były powody rozstania, wiedzą tylko Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski. Para nie zdradziła zbyt wielu szczegółów. Wiemy jedynie, że aktorzy rozeszli się w połowie grudnia ubiegłego roku. To duże zaskoczenie, biorąc pod uwagę wcześniejsze doniesienia o ciąży i ślubie.

"M jak miłość": Adriana Kalska opublikowała mocną grafikę po rozpadzie związku

Adriana Kalska jako pierwsza opublikowała oświadczenie w sprawie rozstania i zaznaczyła, że robi to także po raz ostatni. Choć aktorka zaznaczyła, że nie będzie więcej publicznie wracała do wydarzeń ze swojego życia prywatnego, to być może coś się jednak zmieniło. Niedawno na jej Instagramie pojawiła się dość wymowna grafika. Relacja może sugerować, że artystka nie najlepiej znosi czas po rozpadzie związku.

Wypowiem się na ten temat raz i ostatni. Tak, to prawda. W połowie grudnia rozstaliśmy się z Mikołajem Roznerskim. Rozstania dla nikogo nie są łatwe. Nasze prywatne drogi się rozeszły, jednak zawodowo nadal będziecie mogli nas oglądać na scenie i ekranie. Bardzo proszę o uszanowanie naszej prywatności - napisała.

Niedawno Adriana Kalska opublikowała grafikę nawiązującą do tzw. Blue Monday, czyli najbardziej depresyjnego dnia w roku. Postać, która pojawia się na ilustracji, ze smutkiem oznajmia, że choć ten dzień już minął, nadal świętuje. Warto przypomnieć, że w 2022 roku przypadł on na poniedziałek 17 stycznia. Być może to tylko przypadek, ale kto wie?