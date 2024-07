"Nie kłam, kochanie", "Śniadanie do łóżka", "Och, Karol 2" to tylko część ról, dzięki którym Piotr Adamczyk został uznany za największego amanta rodzimego kina. Na pewno wielu aktorów byłoby dumnych z takiej łatki i z chęcią czerpało związane z tym profity. Szczególnie zważywszy na to, że nasza kinematografia w przeważającej większości stawia na romantyczne komedie.



Okazuje się jednak, że to nie dla niego! Piotrowi owa etykietka coraz bardziej zaczyna wadzić.



– Piotr zdaje sobie sprawę, że ludzie kojarzą go głównie jako podrywacza i amanta, dlatego nie chce ciągle grać podobnych postaci – powiedział informator "Faktu".



Co innego chęci, a co innego rzeczywistość. Na szczęście dla Adamczyka jest ona bardzo łaskawa: On ma ten komfort, że może przebierać w propozycjach, więc ostatnio odrzuca role, które powielają ten schemat - czytamy w dzienniku.



Wygląda więc na to, że w najbliższym czasie nie zobaczymy Adamczyka w roli słodkiego misia. Całe szczęście, że ma on rzeczywiście duży wachlarz możliwości. W końcu był już Papieżem i Chopinem, więc z pewnością poradzi sobie w każdej możliwej roli.

Reklama

ac