1 z 15

Ada Fijał, Rafał Maślak, Katarzyna Zielińska, Anna Oberc, Marta Wierzbicka, Zofia Zborowska, Dorota Czaja czy Kaja Śródka mieli okazję wypróbować nowy model aparatu i jego innowacyjne funkcje! Premiera nowego aparatu do zdjęć natychmiastowych marki Instax odbyła się w "Babce do wynajęcia". Czy wszyscy goście są fanami nowych technologii? Nawet jeśli nie, to z pewnością młode mamy jak Katarzyna Zielińska i Kaja Śródka uwielbiają robić zdjęcia swoim dzieciom.

Gwiazdą muzyczną wieczoru była Iza Lach, która zaśpiewała swoje największe przeboje - m.in. "Chociaż raz".

Zobacz także:

Katarzyna Zielińska na spacerze z synkiem. Mały Henio ma już 9 miesięcy! DUŻO ZDJĘĆ