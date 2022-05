Natalia Siwiec spróbowała swoich sił jako aktorka "365 dni. Ten dzień" i pochwaliła się zdjęciami z planu filmu. Fani mają mieszane uczucia co do roli modelki...

Film "365 dni. Ten dzień" to dla Blanki Lipińskiej ponowny komercyjny sukces, czego nie można powiedzieć o odbiorze filmu. Produkcja cieszy się rosnącym zainteresowaniem, ale jednocześnie jest dość ostro krytykowana w sieci. W filmie pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd i to niekoniecznie z aktorskiego półświatka. Swoją rolą pochwaliła się Natalia Siwiec, która z dumą wspomina swój udział. Okazuje się, że wielu widzów zupełnie jej nie poznało...

Zobacz także: QUIZ z "365 dni. Ten dzień". Nie musisz oglądać filmu, by mieć komplet punktów

"365 dni. Ten dzień": Blanka Lipińska dziękuje Natalii Siwiec za rolę. fani miażdżą

Natalia Siwiec, choć od miesięcy nie mieszka już w Polsce, a swój dom stworzyła w egzotycznym Tulum w Meksyku, wciąż dba o swój kontakt z fanami. Celebrytka na bieżąco informuje o tym, co się u niej dzieje, a co jakiś czas pojawia się także w rodzimym kraju. Fani nie kryli jednak zdziwienia, gdy latem minionego roku opublikowano zdjęcia paparazzi Siwiec i Simone Sussina, którzy przechadzali się ulicami Warszawy. Teraz w końcu wiadomo, co łączy Natalię z przystojnym ogrodnikiem z filmu "365 dni. Ten dzień".

- Taka przygoda mi się przytrafiła, że jestem częścią „365 dni”. Dziękuję za wszystkie ciepłe wiadomości, które mi wysyłacie🙏🏼 Gratuluję @blanka_lipinska ❣️ - napisała na swoim Instagramie, Natalia Siwiec.

nataliasiwiec.official/Instagram

Zobacz także: "365 dni: Ten dzień": Blanka Lipińska ostro o gwiazdach krytykujących jej film

Natalia Siwiec nie kryje swojej dumy z udziału w jednej z najchętniej aktualnie oglądanych produkcji Netflixa. Pod postem modelki pojawiły się nawet słowa wdzięczności od Blanki Lipińskiej!

- Dziękuje, że zechciałaś być częścią naszej rodziny 💋❤️‍🔥 - napisała reżyserka "365 dni. Ten dzień".

Oczywiście fani słowa wdzięczności i zadowolenia Natalii Siwiec z udziału w produkcji przyjęli z umiarkowaną radością. "365 dni. Ten dzień" nie cieszy się zbyt dobrymi recenzjami i internauci zadbali o to, by Natalia Siwiec o tym nie zapomniała. Co więcej, wielu z nich zupełnie modelki nie rozpoznało!

- Film zbiera takie recenzje, że wstyd być jego częścią - Oglądałam i nie zauważyłam Natalki 🤦‍♀️ ktoś mi powie jaka rolę miała? - Nie poznałam Cię kompletnie w tym filmie 😮😍 - rozpisują się fani.

nataliasiwiec.official/Instagram

Zobacz także: "365 dni: Ten dzień": Ewa Kasprzyk miażdży produkcję. "Zagrałam w gniocie!"

Natalia Siwiec może jednak liczyć na wiernych fanów, którzy docenili jej wyzwanie aktorskie, a nawet specjalnie dla niej zdecydują się obejrzeć tę produkcję! W końcu Natalia Siwiec nie miała wpływu na film, a swoją rolę, zdaniem widzów odegrała szablonowo:

- Po 10 min wyłączyłam, bo nudy straszne, ale jak teraz wiem, że Natalka w nim występuje to muszę przebrnąć.... - Film gniot, ale skąd mogłaś wiedzieć, że w czymś takim bierzesz udział. Zagrałaś fajnie, zaraz po Twoich scenach zasnęłam. - Gratulacje Nati ❤️ film nie za wysokich lotów, ale liczy się Twój sukces 🔥 - Krótki epizod, ale mega pasowałaś do tej roli ❤️ - Natalia super zagrałaś ♥️, wcześniej się zastanawiałam czy to Ty 💯👍🏻 - zachwycają się fani.

nataliasiwiec.official/Instagram

Zobacz także: Natalia Siwiec pokazała zdjęcie ze ślubu! Wybrała seksowną suknię

Fani naprawdę mogli nie wiedzieć o obecności Natalii Siwiec w filmie. Celebrytka była mocno ucharakteryzowana, ale także nie pojawiła się na oficjalnej premierze "365 dni. Ten dzień". Film faktycznie nie cieszy się dobrą opinią, za to pojawiające się w produkcji postaci epizodyczne, owszem. Fani chwalili debiutującą na małym ekranie Karolinę Pisarek, która zagrała w filmie z ciążowym brzuszkiem. Nieco mniej wyrozumiali widzowie są wobec odtwórców głównych ról Anny-Marii Siekluckiej i Michelle Morrone. Coraz więcej aktorów jawnie krytykuje także produkcje, na czele z Ewą Kasprzyk, która z rozbrajającą szczerością przyznała: "Zagrałam w gniocie".

A Wy już oglądaliście "365 dni. Ten dzień"?