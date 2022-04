"365 dni. Ten dzień": Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone zachwycają na premierze filmu! ZDJĘCIA

Michele Morrone ogromną popularność zdobył po premierze filmu "365 dni" w którym zagrał główną rolę - na samym Instagramie śledzi go ponad 12 mln fanów. Teraz, w Polsce i we Włoszech, trwają zdjęcia do drugiej części obrazu na podstawie książki Blanki Lipińskiej we współpracy z Netfliksem. Do obsady dołączył włoski model, Simone Susinna! Wydawałoby się, że panowie mogą okazać się największymi rywalami w walce o sławę i uwielbienie fanów, jest jednak wręcz przeciwnie, o czym świadczą zdjęcia, które obaj opublikowali. Fani są nieco zmieszani. O co chodzi? "365 dni": Michele Morrone i Simone Susinna na uroczym zdjęciu Najnowsze zdjęcie aktorów, które wrzucili na swoje konta na Instagramie, wzbudziło ogromną sensację wśród fanów. Panowie są bowiem na nim objęci, każdy z nich napisał: "I am a liar" (jestem kłamcą). Co to oznacza? Oczywiście w komentarzach, głównie pod postem filmowego Massimo, rozpętała się burza i pojawiło się mnóstwo pytań o... relację przystojnych Włochów i ich orientację: Jestem zmieszany. Polub ten komentarz, jeśli czujesz się podobnie Nie mówcie mi, że on jest gejem Czekaj, czy Ty jesteś gejem? - piszą zarówno fanki, jak i fani przystojnego aktora, a podobnych komentarzy jest... kilkanaście tysięcy! Żaden z nich nie zabrał głosu w sprawie, a rozwiązań tej "zagadki" może być kilka. Po pierwsze - panowie w ten sposób (czy właściwy czy nie zostawiamy Waszej ocenie) mogli uczcić rozpoczynający się 1 czerwca Miesiąc Dumy LGBT+, czyli tzw. "Pride Month". To czas, kiedy społeczność LGBT+ w sposób widoczny i znaczący podkreśla dumę z bycia sobą, to również upamiętnienie Stonwall oraz pierwszego w historii...