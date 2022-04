Klaudia El Dursi imprezowała w Warszawie. Okazuje się, że piękna prowadząca "Hotel Paradise" przyjechała do stolicy, aby pojawić się na urodzinowej imprezie Karoliny Pisarek. Uczestniczka piątej edycji "Top Model" świętowała 24. urodziny, które wyprawiła w jednym z modnych warszawskich klubów. Zobaczcie, jak na imprezie prezentowała się Klaudia El Dursi! Klaudia El Dursi zachwyciła na urodzinach Karoliny Pisarek O Klaudii El Dursi zrobiło się głośno dzięki programowi "Top Model". Piękna modelka wzięła udział w 8. edycji programu TVN i w ekspresowym tempie zdobyła ogromną popularność i sympatię widzów. Potencjał Klaudii El Dursi dostrzegli producenci "Hotelu Paradise", którzy zaproponowali jej prowadzenie randkowego show. Do tej pory widzowie mogli zobaczyć trzy edycje programu prowadzonego przez Klaudię, a już wkrótce w TVN7 ruszy czwarta odsłona hitu. Zobacz także: Duża zmiana w nowym sezonie "Hotelu Paradise". Widzowie się ucieszą Dziś Klaudię El Dursi obserwuje na Instagramie ponad 760 tysięcy osób. Modelka i prowadząca "Hotel Paradise" pokazuje w sieci nie tylko kulisy swojej pracy, ale również życie prywatne. Ostatnio jej fani mogli zobaczyć, jak prezentowała się na urodzinach Karoliny Pisarek! Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories zdradziła, że przyjechała do Warszawy, żeby wziąć udział w urodzinowej imprezie Karoliny Pisarek, która skończyła 24 lata. Na imprezie Klaudia El Dursi pokazała się w długiej, dopasowanej spódnicy i w krótkim topie bez rękawów. Krótka bluzka odsłoniła płaski brzuszek modelki, a spódnica podkreśliła jej szczupłą figurę. Naszym zdaniem Klaudia El Dursi na urodzinowej imprezie Karoliny Pisarek wyglądała świetnie! Zgadzacie się...