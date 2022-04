"365 dni" był jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2020 roku. Premiera pierwszego polskiego erotyku na podstawie powieści Blanki Lipińskiej miała miejsce na początku lutego. Jakiś czas później film trafił na polskiego Netflixa, a kilka dni temu pojawił się na zagranicznych platformach. Takiego odbioru nie spodziewała się sama Blanka Lipińska! Film okazał się najchętniej oglądaną produkcją na zagranicznych platformach. Patrząc na te statystyki Blanka może być z siebie dumna. Zobacz także: Quiz o Massimo z filmu „365 dni”? Sprawdź, jak dużo wiesz o bohaterze książki Blanki Lipińskiej Netflix: "365 dni" w czołówce najchętniej oglądanych filmów na świecie Film "365 dni" zbierał skrajne opinie po polskiej premierze, jednak nie można mu odmówić ogromnego zainteresowania. Gorąca historia Laury Biel i Massimo Torricelli, w reżyserii Barbary Białowąs, kilka dni temu trafiła na zagraniczne platformy Netflixa. Niemalże natychmiastowo znalazła się w TOP 3 w takich krajach jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Mauritius, Kanada, Izrael, Portugalia, Indie, Niemcy Turcja, Szwecja, Belgia, Czechy, Grecja, Rumunia czy nawet RPA. Blanka Lipińska nie kryje swojej ekscytacji: Cała się trzęsę - to po pierwsze. Po drugie, jestem bardzo wdzięczna. Jestem tylko małą dziewczynką z Polski, która ma marzenie, pomysł i książkę. Mam też wspaniałych ludzi, którzy pomogli mi spełnić to marzenie " Ten sukces na pewno doda jej skrzydeł i motywacji nad pracą nad kolejną częścią. Jesteście ciekawi kolejnych ekranizacji? Autorka głośnego erotyku zaapelowała również do swoich zagranicznych fanów o cierpliwość i nie rozprzestrzenianie nielegalnych wersji jej książki, ponieważ niedługo tłumaczenia...