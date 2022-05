Telekamery 2022: Kiedy i gdzie transmisja, nominacje, prowadzący. Wszystkie szczegóły

TeleKamery to jeden z najgłośniejszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów w polskim show biznesie. W tym roku czeka nas jubileuszowa, bo już 25. edycja TeleKamer. Statuetkami zostaną obdarowane znane i lubiane gwiazdy, które na co dzień gościmy na ekranach swoich telewizorów. Gala TeleKamer z okazji 25-lecia zostanie wyemitowana już 31. maja 2022 roku na antenie TV Puls. Ta edycja jest wyjątkowo wyczekiwana nie tylko ze względu na swój jubileusz ale również dlatego, że ze względu na szalejącą pandemię, jej data uległa zmianie. Kto pojawi się na gali Telekamer z okazji 25-lecia? Gdzie dostępna będzie transmisja? Co jest nominowany w Telekamerach 2022? W poniższym artykule znajdziecie wszystkie potrzebne szczegóły.

25. edycja TeleKamer Tele Tygodnia 2022: kiedy i gdzie oglądać?

Gala TeleKamer to gala z wielkimi tradycjami - tradycja wręczania zasłużonych nagród sięga 1998 roku. Na statuetkę TeleKamer mogą liczyć najpopularniejsze osobistości, związane ze światem telewizji oraz najbardziej lubiane produkcje telewizyjne. Do tej pory wspominamy zdjęcia z TeleKamer, które przeszły do historii. Dotychczas to czytelnicy Tele Tygodnia mieli duży wpływ na końcowe werdykty, w zawiązku z czym na gale wyczekują nie tylko sami nominowani, ale także widzowie. Tegoroczna ceremonia miała mieć miejsce w lutym, jednak ze względu na czynniki niezależne od organizatorów, data wydarzenia uległa zmianie. Telekamery 2022 odbędą się 31 maja, o godzinie 20:00. Transmisja emitowana będzie na antenie TV Puls.

TeleKamery Tele Tygodnia 2022: nominacje

Z racji na to, że to jubileuszowa - 25. edycja TeleKamer TeleTygodnia, nominacje do statuetek otrzymali jedynie zwycięzcy, dobrze znani z poprzednich lat. To jednak nie koniec zmian - dotychczas to widzowie głosowali na swoich ulubieńców, tym razem jednak publiczność będzie mogła zabrać głos jedynie w trzech kategoriach:

Najlepszy serial 25-lecia,

Najlepszy aktor 25-lecia,

Najlepsza aktorka 25-lecia.

Natomiast w kategoriach:

Prezenter informacji 25-lecia,

Dziennikarz publicystyczny 25-lecia,

Osobowość 25-lecia, Juror 25-lecia,

Dziennikarz sportowy 25-lecia, Prezenter pogody 25-lecia,

Program rozrywkowego 25-lecia,

Serialu fabularno-dokumentalnego 25-lecia

i Kanału tematycznego 25-lecia

głos końcowy będzie mieć redakcja Tele Tygodnia.

Oto pełna lista nominowanych w Telekamerach 2022:

Telekamery 2022: Aktorka 25-lecia

Kamilla Baar

Joanna Brodzik

Agnieszka Dygant

Małgorzata Foremniak

Krystyna Janda

Julia Kamińska

Małgorzata Kożuchowska

Joanna Kulig

Barbara Kurdej-Szatan

Maja Ostaszewska

Kinga Preis

Anna Seniuk

Małgorzata Socha

Katarzyna Zielińska

Marta Żmuda Trzebiatowska

Telekamery 2022: Aktor 25-lecia

Piotr Adamczyk

Filip Bobek

Marek Bukowski

Tomasz Karolak

Marek Kondrat

Paweł Małaszyński

Cezary Pazura

Mikołaj Roznerski

Tomasz Stockinger

Maciej Stuhr

Paweł Wilczak

Michał Żebrowski

Telekamery 2022: Serial 25-lecia

"Barwy szczęścia"

"BrzydUla"

"Czas honoru"

"Diagnoza"

"Ekstradycja"

"Kasia i Tomek"

"Klan"

"Kryminalni"

"M jak miłość"

"Magda M."

"Na dobre i na złe"

"Na Wspólnej"

"Niania"

"Ojciec Mateusz"

"Ranczo"

"Świat według Kiepskich"

"Zawsze warto"



Telekamery 2022: Nagroda magazynu Netfilm

​​​​​"Biały lotos"

"Kolej podziemna"

Mare z Easttown

Rojst '97

Squid Game

25. edycja TeleKamer Tele Tygodnia 2022: prowadzący, gość specjalny

Gala TeleKamer co roku przyciąga znane i lubiane postacie - te nie tylko oczekują na statuetki, ale także występują w roli prowadzących. W tym roku ceremonię poprowadzą osobistości, mogące się pochwalić statuetkami dla najlepszych aktorów - Katarzyna Zielińska i Kacper Kuszewski. Kto pojawi się na scenie? Tegoroczną gwiazdą estrady będzie zdobywczynie Platynowej Telekamery za całokształt twórczości - Edyta Górniak.