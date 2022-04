Antoni Królikowski był jedną z gwiazd, które wystąpiły w Wielkim Meczu TVN kontra WOŚP. Aktor od lat wspiera drużynę TVN i dzięki temu wspomaga fundację. Tym razem zaskoczył swoim wyglądem, bo zdecydował się na dosyć odważną metamorfozę. Aktor ściął włosy. Zobaczcie, jak teraz wygląda i co internauci sądzą o nowym looku gwiazdy! Antek Królikowski ma bardzo krótkie włosy! Już od jakiegoś czasu Antek Królikowski nosił tę samą fryzurę. Dłuższe włosy w lekkim nieładzie - to uczesanie, które zdecydowanie do niego pasowało. Jednak niedługo po premierze filmu "Polityka", w którym gra jedną z głównych ról, zdecydował się na metamorfozę. Śmiało możemy nazwać ją odważną! Antoni Królikowski ma teraz bardzo krótkie włosy. Zobaczcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie. SZACUN DLA CAŁEJ DRUŻYNY⚽️✊przegrywaliśmy 0:2 a wygraliśmy 3:2 #wielkimecz #tvn #wośp #zwycięstwo #meczcharytatywny Post udostępniony przez Antoni Królikowski (@antek.krolikowski) Wrz 8, 2019 o 11:25 PDT Jak zareagowali internauci na nową fryzurę Antka Królikowskiego? Fani aktora nie kryją zaskoczenia nową fryzurą. Jedni są zachwyceni przemianą, inni piszą wprost, że teraz trudno go rozpoznać. - No nie poznałem! - Szukam Antka na zdjęciu i nie znalazłam 😅 - Widzę że mecz był tak stresujący że aż włosów ubyło 😁 - Mega świetna przemiana! 🤗 - Woww ale zmiana 😍😍 nie poznałam Cię 😋 Nowe zdjęcie Antoniego Królikowskiego skomentował nawet Mikołaj Krawczyk i...