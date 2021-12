Telekamery 2022: Barbara Kurdej-Szatan aktorką 25-lecia?! Znamy nominacje w nowych kategoriach!

TeleKamery TeleTygodnia 2020 za nami! Na gali nie brakowało emocji i wyjątkowych podziękowań. W Teatrze Polskim było kilka wzruszających momentów, które z pewnością zapadną w pamięci widzów na długo. Jeśli nie oglądaliście tej transmisji, to koniecznie sprawdźcie co się wydarzyło! Zobacz także: Najpiękniejsze pary na gali TeleKamer 2020! Tomasz Wolny znów pokazał żonę! Wzruszające momenty na Telekamerach 2020 Telekamery TeleTygodnia po kilku latach wróciły do telewizji. Tym razem za transmisję odpowiedzialna była telewizja Puls. Wśród gości, którzy przybyli do Teatru Polskiego w Warszawie pojawili się między innymi Mikołaj Roznerski i Adrianna Kalska, Barbara Kurdej-Szatan z mężem Rafałem Szatanem, Doda, Julia Wieniawa, Cleo czy Katarzyna Zielińska. Podczas gali było kilka wzruszających momentów, które z pewnością warto przypomnieć. Jednym z nich było wręczenie TeleKamery specjalnej dla Produkcji Roku. Kapituła zdecydowała, że ta wyjątkowa nagroda powędruje do twórców głośnego dokumentu "Tylko nie mów nikomu". Na gali niestety nie był obecny Tomasz Sekielski, a nagrodę odebrał drugi z autorów, Marek Sekielski. Twórcy dokumentu otrzymali od zgromadzonej publiczności owacje na stojąco, które długo nie ustawały. Ze sceny padły też wzruszające słowa z ust Marka Sekielskiego. Dziękuję i gratuluję ogromnej odwagi naszym bohaterom, którzy zgodzili się opowiedzieć o swoich traumach, o ogromnych tragediach, które ich spotkały. Chcę podziękować dzisiaj temu, którego tutaj nie ma... Po mniej więcej półtora roku wymyślił, żeby zrobić to za pieniądze od zwykłych, szarych obywateli. Zrobił ten film. Ułożył te klocki w taki sposób, do którego mam zawsze ogromny szacunek" -...