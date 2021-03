Już dziś, w środę 10 marca o 20:00 TV Puls pokaże 24. galę rozdania TeleKamer „Tele Tygodnia" (tutaj szczegóły i nominacje)! To jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez w Polsce, na której co roku pojawiają się największe polskie gwiazdy. Ale nie tylko! Nagrody przyznawane są od 1998 roku, a na początku na galach TeleKamer nie brakowało również światowych sław - statuetki odebrali m.in. Sophia Loren, Catherine Deneuve, Daryl Hannah czy Roger Moore. Z okazji rozdania TeleKamer przypominamy kilka zdjęć sprzed lat, które przeszły do historii polskiego show biznesu!

TeleKamery - kiedyś i dziś! Impreza roku?

Pierwsza gala TeleKamer odbyła się w Teatrze Polskim i była transmitowana przez Polsat. Kolejne głównie w TVP 2, a najczęściej imprezę prowadziła Grażyna Torbicka. Naczelną zasadą TeleKamer jest przyznawanie Złotych TeleKamer w przypadku, kiedy dana osoba/program/serial zdobyli już trzy "zwykłe". W gronie laureatów Złotych TeleKamer są m.in. Marcin Daniec, Grażyna Torbicka, Elżbieta Jaworowicz, Agnieszka Chylińska, Szymon Majewski czy Martyna Wojciechowska, seriale „Na dobre i na złe”, „M jak miłość”, „Kryminalni” czy aktorzy: Piotr Adamczyk, Basia Kurdej Szatan, Michał Żebrowski. Od czasu do czasu przyznawane są również Platynowe TeleKamery, najczęściej za całokształt. Taką statuetką mogą pochwalić się m.in. Edyta Górniak, Teresa Lipowska czy Doda.

A jeśli już przy Dodzie jesteśmy to nie sposób nie wspomnieć o jej obecności na TeleKamerach. Swoją pierwszą nagrodę odebrała w 2006 roku w kategorii "muzyka".

EastNews

Doda wielokrotnie była nominowana w kategorii "muzyka" (dziś nieistniejąca już kategoria, a szkoda), w 2008 roku o statuetkę walczyła z Justyną Steczkowską oraz Edytą Górniak! Ostatecznie jednak żadna z div nie wygrała TeleKamery (najwyższe, 2. miejsce zajęła Doda), oddając pierwszeństwo będącemu wówczas na fali zespołowi Feel.

EastNews

TeleKamery kojarzą się Wam z balowymi, wieczorowymi kreacjami? Ten schemat postanowiła przełamać Anna Mucha już w 2006 roku, kiedy na gali pojawiła się w jeansach i koszulce z Kaczorem Donaldem. Wówczas aktorka "M jak miłość" zyskała status skandalistki.

EastNews

Ale przypominając sobie jej stylizację z TeleKamer 2003 ocena powyższej może się jednak zmienić. Na gali w 2003 roku królowała jednak Jolanta Pieńkowska, która statuetkę odebrała także rok później.

EastNews

Jednak w 2004 roku na gali mówiono tylko o nich - Hanna Smoktunowicz (dziś Hanna Lis) oraz Kinga Rusin w swoim towarzystwie bawiły się doskonale. Co było później wie chyba każdy z nas...

EastNews

Cofnijmy się o prawie 20 lat, kiedy triumfy w roli Zosi Burskiej i Kuby Burskiego w "Na dobre i na złe" święcili Małgorzata Foremniak oraz Artur Żmijewski. Patrząc na ich zdjęcia dziś można powiedzieć jedno - im starsi, tym piękniejsi! Na gali TeleKamer 2002 pojawiła się również wyjątkowa Sophia Loren!

EastNews

Jak rozmawiamy o TeleKamerach to nie można nie przywołać najsłynniejszej telekamerowej fryzury wszechczasów czyli słynnego koka Małgorzaty Kożuchowskiej z 2004 roku! Eksperyment mało udany, ale ile radości sprawia nam dziś ta fotka!

EastNews

Swoim wizerunkiem bawiła się również Joanna Brodzik, czyli serialowa "Magda M." W 2009 roku zaszokowała widzów ciemnymi włosami, grzywką i odważnym makijażem. O stylizacji lepiej chyba nie wspominać!

EastNews

Tak, Agnieszka Chylińska była kiedyś blondynką, a panowie z "rodzinki.pl" dzieciakami. Zdjęcia z TeleKamer sprzed 7 lat to też już kawał historii show biznesu!

EastNews

Rok temu na TeleKamerach królowały mamy! Marta Żmuda Trzebiatowska oraz Kasia Glinka z dumą prezentowały swoje ciążowe brzuszki!

ONS

Brakowało Wam wpadek? Oto żona Norbiego na gali w 2020 roku. Możecie skomentować sami.

East News

Czekacie na dzisiejsze TeleKamery? Za kogo najbardziej trzymacie kciuki? Co Wam zapadło w pamięć?