Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami! To najwyższy czas, żeby zacząć myśleć o skompletowaniu garderoby odpowiedniej na tę cieplejszą porę roku. Przy jej doborze musimy oczywiście pamiętać o najważniejszych trendach sezonu. A co w tym roku powinno się znaleźć w naszych szafach, żebyśmy wyglądały modnie i stylowo?

Reklama

Przeczytajcie więcej o najważniejszych trendach na wiosnę 2015

Reklama

Przygotowałyśmy dla was zestawienie, aż 21 ubrań i dodatków, które powinny się naleźć na waszej liście wiosennych zakupów. Wśród nich znajdziecie m.in.: buty na platformie, sukienkę zdobioną kwiatowym motywem, sukienkę z głębokim dekoltem w kształcie litery "V", torebkę z bardzo modnymi frędzlami, kobiecy kombinezon i płaszcz w żółtym kolorze.

W galerii znajdziecie więcej hitów na wiosnę 2015: