Norbert Szurkowski zginął w World Trade Center

Norbert Szukowski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1992 roku. Tam poznał swoją żonę Ursulę na imprezie sylwestrowej. W 1993 roku wzięli ślub i mieli dwoje dzieci. Poranek 11 września 2001 roku przeżywali w pośpiechu. Pomiędzy 13:00 a 14:00 miała przylecieć do nich mama Norberta. Szykowali się na jej odwiedziny. Norbert Szurkowski tego dnia miał mieć wolne, jednak zadzwoniono do niego z Cantor Fitzgerald, który mieścił się na 103. piętrze północnej wieży World Trade Center. Wcześniej jego kolega kładł tam tapety i poproszono go o poprawki. Na co dzień pracował jako malarz i tapeciarz, chociaż planował się szkolić, by móc wykonywać więcej prac. Zdecydował, że pojedzie do World Trade Center z samego rana, aby mieć wolne popołudnie, a praca miała mu zająć tylko kilkanaście minut. Dopiero co skończył urlop, który spędził w Polsce na weselu u rodziny. Wtedy też ostatni raz widział się z ojcem. Norbert Szurkowski był synem legendarnego kolarza Ryszarda Szurkowskiego, który nigdy nie pogodził się ze śmiercią syna:

Przed tą tragedią syn był w Polsce. Trwało właśnie Tour de Pologne ale przyjechałem do niego z Zielonej Góry tuż przed odlotem. Wziąłem mocniejszy samochód i ruszyłem do Warszawy. To był chyba piątek, następnego dnia syn wyjeżdzał. Przegadaliśmy całą noc, siedzieliśmy do samego rana - napisał Ryszard Szurkowski w swojej autobiografii.

11 września 2001 roku był drugim dniem w pracy Norberta Szurkowskiego po urlopie. Z samego rana po śniadaniu wybiegł z domu za wyjeżdzającą z posesji żoną, która jechała odwieźć ich córkę Alex do przedszkola. Zostawił w aucie portfel z dokumentami, a bez nich nie wpuszczono by go do wieży. To dodatkowe zabezpieczenia po zamachu bombowym w World Trade Center, który miał miejsce w 1993 roku. Udało się, żona Ursula przekazała mu portfel, a on zdążył jeszcze do niej pomachać:

To był ostatni raz kiedy się widzieliśmy. To wszystko jest jeszcze bardziej bolesne, ze względu na ten gest, który wykonał - powiedziała, cytowana z "Przerwanym milczeniu (...)" Kamila Tureckiego.

Kiedy żona Norberta Szurkowskiego wróciła do domu, zadzwoniła do niej jego mama:

Włącz telewizor, co się dzieje na Manhattanie?

Dzwoniły do niego na zmianę, jednak nigdy nie podniósł słuchawki ani nie oddzwonił... Tego dnia Ursula zapomniała odebrać Alex z przedszkola. Pojechali po nią znajomi. Gdy dziewczynka była już w domu, a rozległ się dzwonek do drzwi, krzyknęła "Tata! Tata!" - wspominała Ursula w rozmowie z Kamilem Tureckim.

Norbert Szurkowski zmarł w wieku 31 lat w północnej wieży World Trade Center, przebywając prawdopodobnie na 103. piętrze. W chwili śmierci, jego żona była w ciąży, a mała Klaudia nigdy nie poznała swojego taty. Początkowo spierali się o imię dla córeczki, po śmierci Norberta, Ursula złożyła mu hołd spełniając jego życzenie. Norbert Szurkowski 11. września 2001 roku miał nie pracować w World Trade Center, spot zdarzeń i zbiegów okoliczności sprawił, że jego życie zgasło...