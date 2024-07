W Walentynki warto zaskoczyć swojego faceta nie tylko seksowną stylizacja, ale i wyjątkowym makijażem. My proponujemy wam 3 wiodące tendencje: wyraziste usta - czerwony lub różowy, ponadczasowe smoky eyes i no make up - czyli makijaż nude.

Najlepszą inspiracją będą oczywiście zdjęcia gwiazd z czerwonego dywanu, przecież to one najlepiej wiedzą jak wyglądać kobieco i seksownie. W naszej galerii znajdziecie rożne gwiazdy - blondynki, brunetki, szatynki i rude - wszystko po to, żeby łatwiej było wam wybrać make-up idealny do waszego typu urody. Zatem do dzieła!

W galerii znajdziecie najładniejsze makijaże na Walentynki 2015: