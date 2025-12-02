Marianna Kłos to 12-letnia wokalistka, która zdobyła serca polskich widzów dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Tam, jako podopieczna Nataszy Urbańskiej w 8. edycji programu, zachwyciła swoim wyjątkowym głosem i charyzmą sceniczną, zdobywając ostatecznie drugie miejsce. Jej talent i determinacja szybko zwróciły uwagę producentów, co zaowocowało szansą reprezentowania Polski na prestiżowej scenie Eurowizji Junior 2025.

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2025?

Konkurs Eurowizji Junior 2025 odbędzie się 13 grudnia w gruzińskiej stolicy Tbilisi. Miejscem wydarzenia będzie Olympic Palace, który gościć będzie 18 młodych artystów z różnych krajów Europy. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło "United by Music", a transmisję wydarzenia będzie można oglądać w TVP2 oraz TVP ABC. Polska wystąpi jako dziewiąta w kolejności.

Co wiemy o utworze „Brightest Light”, z którym wystąpi Marianna Kłos?

Marianna Kłos na Eurowizji Junior 2025 zaśpiewa utwór zatytułowany "Brightest Light". To nowoczesna popowa kompozycja z elementami ballady, która łączy język polski i angielski. Piosenka opowiada o nadziei, odwadze i sile drzemiącej w każdym człowieku. Teledysk do utworu zdobył już prawie pół miliona wyświetleń na platformie YouTube, a komentarze internautów pełne są zachwytów nad wokalem Marianny.

Jak zaczęła się kariera Marianny Kłos? Sukces w The Voice Kids

Marianna rozpoczęła swoją muzyczną przygodę już jako małe dziecko. Uczy się śpiewu, gry na fortepianie i bierze udział w warszawskiej grupie teatralnej. Przełomem w jej karierze był udział w programie "The Voice Kids", gdzie występowała pod skrzydłami Nataszy Urbańskiej. Mimo że nie wygrała programu, zajęła wysokie drugie miejsce, co otworzyło jej drzwi do dalszego rozwoju kariery.

Zobacz także: