Pierwsza dama Marta Nawrocka po raz kolejny zwróciła uwagę swoim wyczuciem stylu. Na najnowszym nagraniu promującym Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny SHOM pojawiła się w eleganckiej bordowej sukience. Jej stylizacja natychmiast wzbudziła uwagę wśród internautów.

Marta Nawrocka zachwyciła bordową kreacją. Wiemy, gdzie ją dostać

Stylizacja Marty Nawrockiej to nie przypadkowy wybór. Bordowa sukienka, którą ma na sobie na najnowszym nagraniu pochodzi z kolekcji Izabeli Janachowskiej – znanej projektantki i gwiazdy telewizji. Model o nazwie Verona dostępny jest w internetowym sklepie Janachowskiej i kosztuje dokładnie 549 zł.

Klasyczna linia, głęboki odcień bordo oraz subtelne detale sprawiają, że kreacja idealnie wpisuje się w świąteczny klimat. Internauci pod najnowszym nagraniem pierwszej damy nie szczędzą jej komplementów.

Piękna ta sukienka!

Fantastycznie Pani w tym kolorze

Wspaniała akcja. Ma Pani piękną sukienkę - piszą internauci

Marta Nawrocka zaprasza na Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny

Najnowsze nagranie Marty Nawrockiej zwraca uwagę nie tylko ze względu na jej wyjątkową kreację, ale przede wszystkim na informację, jaka została przekazana przez pierwszą damę. Jak się okazało, Marta Nawrocka objęła patronat honorowy nad Międzynarodowym Kiermaszem Dobroczynnym SHOM i serdecznie zaprosiła na udział w tym wydarzeniu.

Bardzo się cieszę, że już po raz osiemnasty w Warszawie stolicy Polski małżonkowie szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce organizują Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny. Z przyjemnością objęłam patronat honorowy nad tym wspaniałym wydarzeniem. Chcę serdecznie zaprosić do udziału w Kiermaszu. Niech będzie to czas wspólnego dzielenia się dobrem. (...) Kiermasz Dobroczynny SHOM pozwala nam okazać to dobro w praktyce. Kupując wyjątkowe upominki z całego świata, możemy jednocześnie pomóc dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnością i potrzebującym wsparcia. Serdecznie Państwa zapraszam 7 grudnia na Stadion Narodowy. Spotkajmy się tam i podarujmy innym odrobinę nadziei. - przekazała Marta Nawrocka

