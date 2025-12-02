To już! Ellie Goulding właśnie ogłosiła swoją drugą ciążę podczas jednego z najważniejszych wydarzeń świata mody, jakim jest Fashion Awards. Artystka jest już mamą 4-letniego Arthura, a teraz podzieliła się radosną nowiną, informując o kolejnej ciąży. Piosenkarka od sześciu miesięcy jest w nowym związku, a tu takie wieści!

Ellie Goulding ogłosiła drugą ciążę

W poniedziałkowy wieczór w londyńskim Royal Albert Hall odbyła się gala Fashion Awards 2025. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło największe gwiazdy światowego show-biznesu i mody. Jednak to Ellie Goulding skradła całe show. Ellie Goulding, 38-letnia piosenkarka, ogłosiła, że spodziewa się dziecka ze swoim partnerem Beau Minniearem. Para jest razem od pół roku.

Ellie z dumą prezentowała swoje ciążowe krągłości, ubrana w czarny krótki top i szerokie spodnie. To pierwsze dziecko artystki z Minniearem. Jak wiadomo, Ellie Goulding ma już syna Arthura z byłym mężem Casparem Joplingiem. Chłopiec ma 4 lata. Pojawienie się artystki z wyraźnym ciążowym brzuszkiem było zaskoczeniem dla wszystkich.

Ellie Goulding zaskakuje stylizacją

Na czerwonym dywanie Ellie Goulding wyróżniała się nie tylko za sprawą widocznego ciążowego brzuszka, ale i stylizacji. Piosenkarka zdecydowała się na minimalistyczny look w czerni. Czarny top i szerokie spodnie, wyeksponowały jej ciążowe krągłości.

Pojawienie się ciężarnej Ellie Goulding było bez wątpienia jednym z najważniejszych punktów gali Fashion Awards 2025. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

