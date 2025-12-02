Na jednym z profili w mediach społecznościowych Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS, pojawiło się zdjęcie, które natychmiast wzbudziło lawinę emocji. Fotografia przedstawiała Joannę Krupę oraz samego Tarczyńskiego. Czarno-białe ujęcie ukazywało uśmiechniętą Krupę z upiętymi włosami i długimi kolczykami. Obok niej stał europoseł, również promienny.

Zdjęcie, które zniknęło z sieci. Dlaczego Tarczyński je usunął?

Zamieszczone zdjęcie zostało skasowane niemal natychmiast po publikacji, co tylko podsyciło zainteresowanie internautów. Niemniej jednak, zanim fotografia zniknęła z profilu, zdążyła ją zobaczyć i zareagować między innymi posłanka Małgorzata Chorosińska, składając gratulacje, oraz była ambasadorka USA Georgette Mosbacher, publikując szereg emotikonów z serduszkami. Zachowanie europosła wywołało wiele spekulacji, a sieć nie zapomniała o tym incydencie.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy Dominik Tarczyński i Joanna Krupa pojawili się razem publicznie. We wrześniu 2025 roku media szeroko komentowały zdjęcia z kolacji, na której oboje byli obecni. Ujęcia z tego wydarzenia ukazywały polityka i modelkę w gronie innych zaproszonych gości. Wspólne chwile uchwycone na zdjęciach wywołały wtedy falę spekulacji dotyczących natury relacji między Tarczyńskim a Krupą. Żadne z nich nie zdecydowało się wówczas skomentować tej sprawy. Sam Tarczyński powiedział wtedy w rozmowie z "Faktem":

To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie.

Internauci zdążyli zrobić screena. Sieć nie zapomina

Choć zdjęcie zostało usunięte w krótkim czasie od publikacji, czujni internauci zdążyli je zachować. Screeny fotografii szybko zaczęły krążyć po różnych forach i grupach dyskusyjnych. Wspomniane zdjęcie ukazuje Dominika Tarczyńskiego i Joannę Krupę w wyraźnie pozytywnej atmosferze, co tylko wzmocniło zainteresowanie potencjalną relacją między nimi.

Zobacz także: Joanna Krupa przyłapana z politykiem PiS. Ucieka od pytań o relację z Tarczyńskim

Dominik Tarczyński i Joanna Krupa fot. Instagram@dominiktarczynski

Joanna Krupa i Dominik Tarczyński