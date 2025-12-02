Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony? Burza wśród fanów

Według informacji serwisu The Athletic, Robert Lewandowski po zakończeniu obecnego sezonu ma odejść z FC Barcelony. Wiadomość ta błyskawicznie obiegła media i zszokowała kibiców Blaugrany. Zaskoczenie wzbudza nie tylko sama decyzja, ale także jej moment - dyrektor sportowy klubu, Deco, jeszcze niedawno zapewniał, że przyszłość polskiego napastnika będzie omawiana dopiero po zimowym okienku transferowym.

Kapitan reprezentacji Polski, który do Barcelony dołączył z Bayernu Monachium, stał się kluczową postacią katalońskiego zespołu. Teraz jednak jego odejście wydaje się coraz bardziej realne, co wywołało prawdziwą burzę wśród kibiców. A to może oznaczać kolejną przeprowadzkę dla Lewandowskich.

Robert Lewandowski pożegna się z FC Barceloną

Reakcje fanów FC Barcelony na doniesienia o możliwym odejściu Lewandowskiego są skrajne. Wielu kibiców wyraża żal i wdzięczność wobec 37-letniego napastnika. Na platformie X (dawniej Twitter) pojawiły się komentarze: „Jego wpływ na Barcelonę jest nieoceniony. Bez żadnych wątpliwości, legenda klubu”, „Jest dla nas prawdziwym autorytetem, będę za nim tęsknić”, „Człowiek, który opuścił rewelacyjny Bayern, by uratować zbankrutowaną Barcelonę”.

Nie brak również ostrych słów krytyki wobec zarządu klubu. „Barca naprawdę powiedziała «no dzięki, dziadku» i wyrzuciła papiery do kosza”, „To jest najgłupsza decyzja, jaką Barcelona podjęła w ostatnich latach”, „Nosił ich na plecach w zeszłym sezonie i tak się odpłacają!”.

Annę i Roberta Lewandowskich znów czeka przeprowadzka?

Fani piłki nożnej nie ustają w spekulacjach dotyczących przyszłości Roberta Lewandowskiego. Wśród wymienianych kierunków znajdują się: Serie A, MLS, Arabia Saudyjska oraz powrót do Premier League. Pojawiły się komentarze typu: „Widziałbym go w Serie A”, „Milanie, oto wasz nowy piłkarz”, „Powinien odejść do MLS, by grać z Messim”, „Chodź do Man United”. Niektórzy sugerują także zakończenie kariery, jednak biorąc pod uwagę obecną formę Lewandowskiego i jego rolę w reprezentacji Polski, taka opcja wydaje się mało prawdopodobna.

To natomiast może oznaczać kolejną rewolucję w życiu Anny i Roberta Lewandowskich, czyli kolejną przeprowadzkę. Możliwe kierunki to Włochy czy Anglia, z kolei Arabia Saudyjska wydaje się niezbyt prawdopodobną opcją. Możemy się jednak domyślać, że gwiazdy wolałyby uniknąć zmiany kraju całą rodziną. W końcu córki pary rozpoczęły już naukę w szkole w Barcelonie, a trenerka personalna otworzyła w centrum miasta własne studio. Z drugiej strony - od dawna mówi się, że prędzej czy później Lewandowscy urządzą sobie życie w Stanach Zjednoczonych.

Warto też przypomnieć, że Anna Lewandowska rozbiła bank za sprawą lukratywnego kontraktu reklamowego. Trenerka z powodzeniem zaczęła podbijać zagraniczny rynek po przeprowadzce do Hiszpanii. Czy byłaby gotowa z tego zrezygnować?

Choć media donoszą o możliwym odejściu, warto przypomnieć, że Robert Lewandowski ma podpisany kontrakt z FC Barceloną do czerwca 2026 roku. Oznacza to, że klub musiałby dojść do porozumienia z piłkarzem i potencjalnym nabywcą w sprawie transferu.

Zobacz także: Anna Lewandowska ogłosiła radosną nowinę. Już nie ma wątpliwości