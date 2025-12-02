11-letni Nikodem Marecki zginął w tragicznym wypadku - został potrącony przez samochód dostawczy wychodząc z autobusu. Nikodem był młodym, obiecującym aktorem, który mimo młodego wieku, wystąpił już w wielu znanych produkcjach. Jego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem aktorskim i fanami w całym kraju. Nikodema pożegnały już Małgorzata Kożuchowska oraz Joanna Liszowska, które miały okazję grać w nim w filmach i serialach. Teraz do tego grona dołączył Patryk Pniewski.

Patryk Pniewski w wyjątkowych słowach pożegnał Nikodema Mareckiego

Nikodem Marecki jako dziecięcy aktor zadebiutował w serialu "Zakochani po uszy" w 2010 roku. Następnie pojawił się takich produkcjach jak "Biała odwaga", "Szpital św. Anny" (tam właśnie grał syna Joanny Liszowskiej) czy "Zołza" (na planie współpracował z Małgorzatą Kożuchowską). Informacja o tragicznej śmierci chłopca poruszyła wszystkich.

Wśród osób, które publicznie pożegnały Nikodema Mareckiego, znalazł się Patryk Pniewski, aktor, który wcielał się w rolę ojca Nikodema w serialu „Zakochani po uszy”. Na Instagramie opublikował wspólny fragment sceny z młodym aktorem oraz poruszający wpis, w którym nie tylko wspomina 11-latka jako niezwykle dojrzałego jak na swój wiek, ale przesyła też wyrazy współczucia dla jego bliskich, którzy przeżywają najtrudniejszy czas w życiu:

Nikodem pozostanie w mojej pamięci jako wyjątkowy, pełen światła chłopiec, z którym miałem zaszczyt pracować. Był niezwykle zdolny, ciepły i dojrzały jak na swój wiek. Wyrazy współczucia oraz wsparcia w tym niezwykle trudnym czasie… - napisał Patryk Pniewski na Instagramie

Kiedy odbędzie się pogrzeb Nikodema Mareckiego?

Uroczystości pogrzebowe Nikodema Mareckiego odbędą się 3 grudnia. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu. Młody aktor spocznie na miejscowym cmentarzu.

