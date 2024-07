Kto powiedział, że impreza sylwestrowa musi być bardzo droga? Okazuje się, że w sklepach znaleźć można świetną kreację za mniej niż 100 złotych. Mała czarna w najmodniejszym stylu to świetna inwestycja. Przydadzą się w przyszłym roku na randki, a latem będzie je można łączyć z sandałkami i kreować lżejszy look.

Sylwester 2013 minie pod znakiem czerni i złota, bo to połączenie jest największym hitem. Czarna sukienka z transparentnymi wstawkami jest seksowna, atłas elegancki, a hafty super modne. A wszystko to jest aktualnie w sprzedaży w popularnych sieciówkach!

Zajrzeliśmy do H&M, Topshopu, River Island i innych sklepów dostępnych w Polsce w poszukiwaniu najtańszych okazji. Zobaczcie co znaleźliśmy!



Więcej sylwestrowych kreacji do 100 zł znajdziecie w naszej galerii: