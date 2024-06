Citybreak? Doskonale! Podczas takiej podróży każda chwila jest na wagę złota. Chcemy wyglądać olśniewająco od wczesnego poranka, do późnej nocy. W tak intensywnym czasie sięganie po sprawdzone kosmetyki jest kluczem do sukcesu. Nie ma miejsca na wątpliwości ani poprawki – makijaż musi wytrzymać zmiany temperatury, długie godziny zwiedzania i nocne wyjścia.

Materiały prasowe

W podróży liczy się komfort i niezawodność. Dlatego tak ważne jest, aby nasza kosmetyczka zawierała produkty, na których możemy polegać. Mascara, która nie tylko podkreśli spojrzenie, ale również przetrwa cały dzień bez rozmazywania i kruszenia, to prawdziwy skarb. Właśnie dlatego tusz do rzęs Lash Sensational Sky High od Maybelline New York stał się bohaterem niezwykłej podróży do Barcelony. Udowadnia on, że piękne rzęsy mogą towarzyszyć nam na każdym kroku.

Materiały prasowe

Rzęsy uniesione na wysokość 12 km!

W środę 29 maja, różowy samolot linii Wizz Air x Sky High odleciał z lotniska Chopina w Warszawie, zabierając swoich pasażerów do urokliwej Barcelony. Ten specjalny lot, zorganizowany przez Maybelline New York, stał się nie tylko okazją do zwiedzania stolicy Katalonii. Była to niezwykła przygoda beauty z głównym bohaterem – tuszem do rzęs Lash Sensational Sky High.

Materiały prasowe

Mascara Sky High od Maybelline New York znana jest ze swojej niezwykłej mocy wydłużania i nadawania objętości. Dzięki innowacyjnej szczoteczce tusz zapewnia efekt "rzęs uniesionych do samego nieba".

Materiały prasowe

Tusz podkreśla spojrzenie, a cudownym efektem można cieszyć przez cały dzień. Dodatkowo formuła wzbogacona o odżywczy ekstrakt z bambusa dba o kondycję rzęs, co sprawia, że są one nie tylko piękne, ale i zdrowe.

Materiały prasowe

Gwiazdy social mediów na pokładzie Wizz Air x Sky High!

Wśród pasażerów tego wyjątkowego lotu znalazły się topowe influencerki i gwiazdy social mediów, które na co dzień inspirują miliony obserwatorów. Wśród nich były m.in. Karolina Pisarek-Sala (@karolina_pisarek) i Weronika Zoń (@weronikazon) – obydwie zachwycały swoimi perfekcyjnymi rzęsami, będąc żywym dowodem na skuteczność mascary Sky High.

Materiały prasowe

Razem z nimi w podróż wybrały się również:

Magdalena Karwacka (@magdalena.karwacka)

Gabriela Orzechowska (@inchidris)

Ewa Zawada (@ewazawadza)

Emilia Nowotka (@emiliamup)

Izabela Wojciechowska (@foginthegarden)

Vanessa Wilczewska (@beautyvtricks)

Natalia Kwiecińska (@nataliaakwiecinska)

Selena Wilczewska (@selena.wil)

Zuzanna Iwanowska (@zuzannaiwanowska)

Materiały prasowe

Te ikony stylu i piękna pełniły rolę przewodniczek po Barcelonie i mentorek beauty. Swoimi najlepszymi trikami makijażowymi dzieliły się już przed wylotem.

Strefa beauty na lotnisku Chopina

Przygoda z produktem Sky High zaczęła się jednak jeszcze na ziemi. Na lotnisku Chopina, Maybelline New York przygotowało specjalną strefę beauty, gdzie pasażerowie mogli przetestować produkty, zrelaksować się przed lotem i poczuć atmosferę nadchodzącej podniebnej podróży.

Materiały prasowe

Podniebne niespodzianki dla gości

Każdy z pasażerów lotu Wizz Air x Sky High miał okazję przekonać się na własnej skórze o zaletach tuszu Sky High. Kobieca załoga Wizz Air zadbała o to, aby podróżni mogli wykonać makijaż w trakcie lotu. Na pokładzie nie brakowało też make-up artists, które w razie potrzeby służyły pomocą. Przed wejściem na pokład, stewardessy rozdały prezenty od Maybelline, w tym mascarę Sky High, opaskę na oczy, etui na paszport oraz upominki od drogerii Hebe i Wizz Air.

Materiały prasowe

¡Hola Barcelona!

Pełna kontrastów i nieskończonych możliwości Barcelona powitała uczestników lotu Wizz Air x Sky High w wielkim stylu. Pasażerki wzięły udział w miejskim bingo, poznając najbardziej charakterystyczne punkty miasta, delektując się pysznymi tapas i ciesząc się niekończącą się fiestą. Jak widać, dzięki Sky High każdy dzień może być pełen pięknych spojrzeń i wyjątkowych chwil.

Materiały prasowe

Materiał promocyjny marki Maybelline