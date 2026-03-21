Ich relacją żyje cała Polska. Po spektakularnych występach w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie nie szczędziły sobie czułości, nagłych rozstaniach z wieloletnimi partnerami i licznych spekulacjach, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar potwierdziły swój związek. Teraz w rozmowie z naszą reporterką światowej sławy wioślarka mówi wprost: "Świetnie się dogadujemy". Czy panie już ze sobą zamieszkały?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zamieszkały razem?

Choć w kuluarach od dawna huczało na temat ich zażyłości, to takiego obrotu spraw wielu się nie spodziewało. Na początku lutego br. Janja Lesar potwierdziła związek z Katarzyną Zillmann. Panie poznały się na planie 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" gdzie stworzyły taneczny duet, ten szybko przerodził się w głęboką przyjaźń, a następnie w płomienne uczucie. Między kobietami od samego początku wyczuwało się chemię, a ich zmysłowe choreografie tylko podsycały plotki o ich relacji. Te nie ucichły, a wręcz przybrały na sile, gdy wioślarka zakończyła swój pięcioletni związek z Julią Walczak, a Lesar potwierdziła rozstanie z Krzysztofem Hulbojem.

Teraz, gdy ich relacja jest już oficjalna Janja Lesar i Katarzyna Zillmann coraz śmielej mówią o swoim związku. Podczas najnowszej branżowej imprezy nasza reporterka zapytała wprost światowej sławy wioślarkę o to, czy już zamieszkała z ukochaną. Reakcja Katarzyny Zillmann była bezcenna. Koniecznie zobaczcie nasze wideo

Katarzyna Zillmann czule o relacji z Janją Lesar

Nie jest tajemnicą, że Janję Lesar i Katarzynę Zillmann dzieli 18 lat różnicy. Wiek zakochanych często jest komentowany nie tylko przez opinię publiczną, ale też główne zainteresowane. Nasza reporterka zapytała Katarzynę Zillmann wprost, czy odczuwa różnicę wieku pomiędzy sobą a swoją partnerką

Nie, ja nie ubolewam nad tym absolutnie. Świetnie się dogadujemy i dla mnie nie ma to znaczenia - wyznała w rozmowie z Party.pl Katarzyna Zillmann.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Katarzyna Zillmann.

