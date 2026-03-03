Niedawno potwierdziły związek, a teraz takie wieści. Fani Zillmann i Lesar będą zachwyceni
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar negocjują udział w w jednym z największych hitów TVN. „Dziewczyny otrzymały propozycję (...) i bardzo poważnie ją rozważają.” Producenci dostrzegają w tym duecie niebywały potencjał. Czy widzowie są na to gotowi?
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar mogą już niebawem podjąć decyzję o kolejnym medialnym wyzwaniu. Jak informuje Pudelek, para, której początek relacji śledziła cała Polska, między innymi dzięki "Tańcu z Gwiazdami", jest na zaawansowanym etapie rozmów z TVN w sprawie udziału w nowej edycji jednego z największych hitów stacji. Gdzie telewidzowie mogą spodziewać się obu pań?
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar negocjują w TVN
Według informacji zdobytych przez Pudelka, Janja i Kasia, które oficjalnie potwierdziły swój związek, miały zostać zauważone przez producentów stacji TVN. Ponoć ich duet został zaproszony do najnowszej edycji "Azja Express".
Dziewczyny otrzymały propozycję z 'Azja Express' i bardzo poważnie ją rozważają. Trwają właśnie rozmowy i jeśli na przeszkodzie nie stanie logistyka związana z innymi ich projektami, wszystko wskazuje na to, że pojadą do Azji. TVN widzi w nich ogromny medialny potencjał, a dla nich samych będzie to niezapomniana przygoda
Kluczową przeszkodą pozostaje terminarz innych zobowiązań zawodowych. Janja Lesar, choć nie partneruje żadnemu uczestnikowi w obecnej, wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami", pełni funkcję głównej choreografki. Finał tanecznego programu zaplanowany jest na drugą połowę maja, co może sprawić, że pogodzenie tego projektu z wyjazdem do Azji będzie poważnym wyzwaniem organizacyjnym.
Michał Danilczuk w nowym programie
Nie tylko Katarzyna Zillmann i Janja Lesar są w kręgu zainteresowań produkcji "Azja Express". Na castingu pojawił się także Michał Danilczuk - tancerz znany z "Tańca z Gwiazdami" oraz z roli jurora w powracającym "You Can Dance".
Michał jest brany pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego składu 'Azji', gdzie miałby pojechać ze swoim bratem. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła
Wiadomo jednak, że udział w programie podróżniczym może przekreślić szanse na ponowny angaż Michała w tanecznym show Polsatu.
Chcielibyście zobaczyć ich w nowej edycji "Azja Express"?
