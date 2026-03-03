Katarzyna Zillmann i Janja Lesar mogą już niebawem podjąć decyzję o kolejnym medialnym wyzwaniu. Jak informuje Pudelek, para, której początek relacji śledziła cała Polska, między innymi dzięki "Tańcu z Gwiazdami", jest na zaawansowanym etapie rozmów z TVN w sprawie udziału w nowej edycji jednego z największych hitów stacji. Gdzie telewidzowie mogą spodziewać się obu pań?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar negocjują w TVN

Według informacji zdobytych przez Pudelka, Janja i Kasia, które oficjalnie potwierdziły swój związek, miały zostać zauważone przez producentów stacji TVN. Ponoć ich duet został zaproszony do najnowszej edycji "Azja Express".

Dziewczyny otrzymały propozycję z 'Azja Express' i bardzo poważnie ją rozważają. Trwają właśnie rozmowy i jeśli na przeszkodzie nie stanie logistyka związana z innymi ich projektami, wszystko wskazuje na to, że pojadą do Azji. TVN widzi w nich ogromny medialny potencjał, a dla nich samych będzie to niezapomniana przygoda zdradza informator serwisu.

Kluczową przeszkodą pozostaje terminarz innych zobowiązań zawodowych. Janja Lesar, choć nie partneruje żadnemu uczestnikowi w obecnej, wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami", pełni funkcję głównej choreografki. Finał tanecznego programu zaplanowany jest na drugą połowę maja, co może sprawić, że pogodzenie tego projektu z wyjazdem do Azji będzie poważnym wyzwaniem organizacyjnym.

Michał Danilczuk w nowym programie

Nie tylko Katarzyna Zillmann i Janja Lesar są w kręgu zainteresowań produkcji "Azja Express". Na castingu pojawił się także Michał Danilczuk - tancerz znany z "Tańca z Gwiazdami" oraz z roli jurora w powracającym "You Can Dance".

Michał jest brany pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego składu 'Azji', gdzie miałby pojechać ze swoim bratem. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła przekazał Pudelek.

Wiadomo jednak, że udział w programie podróżniczym może przekreślić szanse na ponowny angaż Michała w tanecznym show Polsatu.

Chcielibyście zobaczyć ich w nowej edycji "Azja Express"?

