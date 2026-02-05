Janja Lesar to ceniona tancerka, znana szerszej publiczności dzięki programowi „Taniec z Gwiazdami”. Od lat zachwyca na parkiecie swoją charyzmą i talentem. Katarzyna Zillmann to z kolei olimpijka, która również zdecydowała się na udział w tanecznym show. Obie kobiety połączyła nie tylko wspólna praca na scenie, ale – jak się okazuje – także uczucie, które przeniosło się poza program.

Relacja Zillmann i Lesar wywołała zamęt w mediach

Podczas udziału w „Tańcu z Gwiazdami” Katarzyna Zillmann tańczyła u boku Janji Lesar. Między kobietami od samego początku wyczuwało się chemię, co nie umknęło uwadze widzów. Zmysłowe choreografie wzbudzały emocje, a w jednym z występów doszło nawet do pocałunku na parkiecie.

Przed udziałem w programie Katarzyna Zillmann była przez pięć lat w związku z Julią Walczak. W trakcie emisji show, Walczak przestała pojawiać się na widowni, co wzbudziło podejrzenia fanów. Wkrótce potem Zillmann potwierdziła rozstanie, choć nie wchodziła w szczegóły. Co więcej, zanim Lesar zbliżyła się do Zillmann, była w długoletnim związku z tancerzem Krzysztofem Hulbojem. Ich relacja przez lata uchodziła za stabilną, jednak i ona zakończyła się i to niemal w tym samym momencie, co związek Zillmann.

Dla odbiorców stało się niemal jasne, że panie połączyło coś więcej, jednak one konsekwentnie unikały jednoznacznego komentarza w tej sprawie. Od czasu zakończenia "Tańca z gwiazdami" regularnie brylują razem na salonach, często pojawiają się wspólnie w mediach społecznościowych, a paparazzi kilkukrotnie przyłapali je na czułościach. Mimo to nie było pewności, co dokładnie łączy Katarzynę Zillmann i Janję Lesar. Aż do teraz...

Janja Lesar potwierdza związek z Zillmann

Podczas wiosennej ramówki Polsatu Janja Lesar została zapytana przez dziennikarza Viva.pl o swój związek z Katarzyną Zillmann. Choć do tej pory obie unikały oficjalnego nazywania swojej relacji, tym razem tancerka nie gryzła się w język. Powiedziała wprost:

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem

W wywiadzie z dziennikarzem Viva.pl Janja Lesar podkreśliła, że ich relacja jest naprawdę wyjątkowa, jednak obie chcą, żeby toczyła się własnym tempem.

Teraz jest za wcześnie, ale na pewno jest to piękna relacja, która trwa

Wyznanie tancerki momentalnie odbiło się szerokim echem. Janja Lesar samotnie pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, dlatego tym bardziej nikt nie przypuszczał, że bez Katarzyny Zillmann u boku, zdecyduje się potwierdzić ich związek.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

