Katarzyna Zillmann i Julia Walczak przez długi czas były postrzegane jako jedna z najbardziej zgranych par w sportowym środowisku. Sportsmenki regularnie pokazywały się na imprezach. Później Zillmann wystąpiła w „Tańcu z gwiazdami” i mogła liczyć na wsparcie partnerki. Dlatego nagła wiadomość o zakończeniu związku wywołała szok wśród fanów. Zwłaszcza że wkrótce pojawiły się doniesienia o bliskiej relacji Zillmann i jej tanecznej partnerki Janji Lesar.

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak razem na nagraniu. „To się nazywa dorosłość”

Po kilku miesiącach od rozstania gwiazd fani mogli zobaczyć Katarzynę Zillmann i Julię Walczak na wspólnym nagraniu w mediach społecznościowych. Na wideo widzimy, jak obie spotykają się na ulicy, patrzą na siebie, wchodzą do budynku i wypełniają formalności. Od razu wyjaśniły całą sytuację.

Nie jesteście już razem, ale macie wspólne zobowiązania. To się nazywa dorosłość przekazały razem z opublikowaną rolką.

Fala komentarzy po wspólnym nagraniu Zillmann i Walczak. „Brawa dla was”

Wspólna rolka Zillmann i Walczak wywołała ogromne zamieszanie w sieci. Większość fanów pogratulowało fanom dojrzałości i tego, że mimo głośnego rozstania potrafią okazywać sobie szacunek i nie utrudniać tej i tak już niekomfortowej sytuacji. Nie zabrakło też głosów, że musiało być to bolesne doświadczenie. Niektórzy internauci też wbili szpilę Zillmann, sugerując jej zdradę.

„Szacun”, „Dojrzałość i dystans, więc brawa dla was”, „Uuuuła to musiało boleć, widać smutek w twoich oczach”, „Ta druga osoba mogłaby się od ciebie nauczyć choć trochę dojrzałości”, Podziwiam… Może jestem mało dojrzała, ale ja bym nie chciała mieć zobowiązań z osobą, która wyrządziła mi taką krzywdę, bo zdrada… porzucenie dla innej z dnia na dzień to najgorsze, co może być”, „Po co ty z nią jeszcze nagrywasz…” - czytamy w komentarzach fanów.

Warto przypomnieć, że w trakcie występów w „Tańcu z gwiazdami” pojawiły się doniesienia o bardzo bliskiej relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Wkrótce Julia Walczak potwierdziła zakończenie związku, co tylko podsyciło plotki o niewierności jej partnerki. Dziś wioślarka dużo mówi o nowym uczuciu. Niedawno do sieci trafiło gorące nagranie Lesar i Zillmann.

Wcześniej Janja Lesar była związana z Krzysztofem Hulbojem. Jej były partner, który również jest tancerzem i choreografem, zrezygnował z pracy przy programie „Taniec z gwiazdami”.

