Katarzyna Zillmann i Janja Lesar poznały się podczas trwania 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". Stworzyły pierwszy kobiecy duet w historii polskiej edycji tanecznego show. Bardzo szybko fani jednak zaczęli podejrzewać, że może łączyć ich coś więcej niż chemia na parkiecie, by podkręcił prezentowane show. Pocałunki na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" to był dopiero początek. Prawdziwe zamieszanie wywołały zdjęcia, które pojawiły się po finale 17. edycji, na których było widać Zillmann i Lesar w romantycznych pozach. Dodatkowo atmosferę podgrzewał fakt, że Julia Walczak ogłosiła, że jej związek z Zillmann to już przeszłość.

Dziś Janja Lesar i Katarzyna Zillman już się nie kryją z tym, co ich łączy, a tancerka odniosła się do różnicy wieku w związku. Czy jest ona problematyczna?

Janja Lesar o różnicy wieku w związku z Katarzyną Zillmann

Janję Lesar i Katarzynę Zillmann dzieli 18 lat różnicy wieku. Tancerka ma 48 lat a jej partnerka skończyła 30. W rozmowie z Rafałem Kowalskim, Lesar poruszyła temat różnicy wieku w związku:

To jest strasznie dużo. To jest przerażające, naprawdę.

Po chwili jednak dodała, że stara się podchodzić do tego z dystansem.

Ja właśnie mówię Kasi: ''Proszę nie popychaj starszej pani (śmiech)''. Chciałbym, żeby była trochę starsza, albo ja młodsza. Ale nie da się tego zrobić

Janja Lesat jednak nie przywiązuje uwagi do metryki, chociaż jest świadoma, że różnica wieku może być odczuwalna:

Nie czuję się na tyle. Ale jestem świadoma, że jest ta różnica

Janja Lesar potwierdza związek z Katarzyną Zillmann

Chociaż o relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar mówi się już jakiś czas, oficjalne potwierdzenie przyszło dopiero przy okazji wiosennej ramówki Polsatu. Tancerka w rozmowie z Vivą.pl, przyznała oficjalnie, co łączy ją z mistrzynią olimpijską:

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem

Janja Lesar jednak stara się być ostrożna w wyznaniach na temat związku:

Teraz jest za wcześnie, ale na pewno jest to piękna relacja, która trwa.

Zobacz także: